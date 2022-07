Fortnite festeggia l'uscita di Thor: Love and Thunder con nuove skin Marvel

I crossover nell’universo di Fortnite sono ormai all’ordine del giorno. Tra serie TV, film, fumetti e altre opere videoludiche, lo shooter multiplayer di Epic Games continua ad ospitare diversi personaggi, che fanno la loro comparsa nel free-to-play sotto forma di skin.

E se è vero che Thor: Love and Thunder è da poco disponibile nelle sale cinematografiche, allo stesso modo nell’ultima Stagione del Battle Royale per eccellenza hanno fatto il loro debutto dei costumi a tema davvero imperdibili per gli appassionati Marvel.

Il negozio oggetti di Fortnite Capitolo 3 si è infatti appena aggiornato con il Pacchetto Dei del Tuono, un ricco bundle contenente due set con gli elementi cosmetici di Thor e Jane Foster, conosciuta anche come Mighty Thor.

Ecco di seguito i contenuti del pacchetto:

Skin Thor figlio di Odino

Dorso decorativo Mantello di Thor: realizzato con i migliori tessuti di Asgard

Piccone Stormbreaker: forgiato da Uru a Nidavellir, è capace di evocare il Bifrost

Deltaplano Volo di Stormbreaker: con il potere del Bifrost, prendi lo Stormbreaker e plana nel cielo

Emote Giù il martello: utilizzabile solo da Thor figlio di Odino, Possente Thor, Thor e Captain America

Skin Possente Thor (Jane Foster)

Dorso decorativo Mantello della possente Thor: un mantello classico per un nuovo Thor

Piccone Mjolnir ricostruito: ricomposto dal potere del fulmine per la sua nuova proprietaria

Deltaplano Volo di Mjolnir: con il potere del fulmine, impugna Mjolnir e plana nel cielo

Schermata di caricamento Dei del Tuono

Tutti questi contenuti possono essere nostri al prezzo di 2.500 V-Buck, per sfoggiare sui campi di battaglia di Fortnite tutta la forza dirompente del tuono. Cosa ne dite, ci farete un pensierino?