Fortnite, la nuova patch v19.30 introduce il supporto a giroscopio e flick stick

La nuova patch v19.30 di Fortnite ha portato con sé alcune novità e cambiamenti. Fra le più importanti possiamo notare l’introduzione dei comandi giroscopici su determinate piattaforme ed il supporto al flick stick, oltre ad alcuni cambiamenti del gameplay in generale.

Il giroscopio non è una novità assoluta per il titolo di Epic Games: questa tipologia di comandi era infatti già disponibile per le versioni Nintendo Switch e Android. Con il nuovo aggiornamento v19.30 anche i giocatori di PlayStation 4, PlayStation 5 e PC potranno beneficiarne e avere la possibilità di controllare la telecamera semplicemente ruotando il controller, ottenendo così un netto miglioramento nella precisione. Ovviamente la funzione è completamente disattivabile nelle impostazioni sotto la voce “Tocco e movimento”. Altra novità è il flick stick: la funzione, realizzata in collaborazione con il suo creatore Julian “Jibb” Smart, permette di spostare più rapidamente la schermata di gioco in una determinata direzione semplicemente muovendo la levetta destra.

Fortnite, ora si entrerà direttamente in lobby

Infine, nuove modifiche della patch v19.30 vedono la rimozione della schermata di gioco iniziale, dove i giocatori potevano scegliere fra le varie modalità di gioco (Battaglia Reale, Salva il mondo oppure Creativa). Da questo momento, Salva il mondo e Creativa saranno disponibili nella schermata a parte “Scopri”, a cui è possibile accedere cliccando su “Cambia” sopra il pulsante “Gioca!”. Dunque accedendo al gioco, dopo il caricamento si entrerà direttamente nella lobby. In questo modo la modalità Battaglia Reale, fra le preferite dagli utenti e quella dal maggior successo, acquisterà ancora più visibilità. Dal changelog emergono inoltre altre piccole correzioni al gameplay.