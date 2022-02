Fortnite: server ancora offline, Battaglia Reale e Salva il Mondo non funzionano

Sembra proprio che i server di Fortnite non se la stiano passando troppo bene nell'ultimo periodo. Dopo i problemi recenti, l'esperienza sparacchina di casa Epic Games sta infatti vivendo nuove criticità nella serata di oggi, 3 febbraio 2022.

Proprio così, sia la Battaglia Reale che le modalità Creativa e Salva il Mondo – praticamente tutte quelle in cui solitamente si impegnano i fan del videogame – sono del tutto inaccessibili, con i server ad essere in qualche modo crollati improvvisamente. E attualmente in down, come potete verificare anche voi sulle pagine del portale Downdetector.

Le problematiche sono state segnalate su qualsiasi piattaforma su cui è disponibile Fortnite, quindi PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Il team di sviluppo, almeno per il momento, non è ancora intervenuto a risolvere la situazione, ma è certo che a breve sarà pubblicato un aggiornamento in merito sui canali social ufficiali. Magari informandoci sulle tempistiche in cui potremo tornare a combattere sulla grande isola che ospita il Battle Royale.

Fortnite is currently experiencing Server Issues once again. — iFireMonkey (@iFireMonkey) February 3, 2022

Vedremo come si evolveranno le cose per Fortnite nelle prossime ore. Nel frattempo, vi ricordiamo che nella terza stagione sono appena state lanciate le sfide per sbloccare Fondazione, che vedono come protagonista il personaggio interpretato dalla superstar del wrestling Dwayne “The Rock” Johnson.