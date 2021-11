Fortnite x Naruto: l'attesissimo crossover arriva la prossima settimana

Il prossimo personaggio noto in arrivo su Fortnite sarà Naruto, il protagonista di manga e anime di successo farà il suo debutto martedì 16 novembre. Dopo settimane di rumor e indiscrezioni, è arrivato l'annuncio ufficiale da parte di Epic Games via Twitter, con un post piuttosto sintetico con la scritta “Coming soon.”

In effetti non ne sappiamo ancora molto, lo sviluppatore non ha pubblicato dettagli riguardo l'ultimo importante crossover tra Fortnite e un brand o personaggio famoso. Come da tradizione, ci aspettiamo che arrivi una skin ufficiale, un piccone a tema e un deltaplano dedicato a Naruto, oltre ad altri elementi cosmetici minori, acquistabili tramite lo shop interno al gioco.

Non ci resta che attendere la prossima settimana per conoscere tutti i dettagli dell'attesa collaborazione tra Naruto e Fortnite, un crossover che farà felici moltissimi giocatori appassionati di manga e anime.