Fortnite x Naruto: teaser ufficiale dell'atteso crossover

Annunciato qualche giorno fa da Epic Games, il crossover Fortnite x Naruto è pronto ad arrivare sulla nota battle royale free-to-play. Un breve video teaser mostra le skin ufficiali dei personaggi principali di Naruto.

A debuttare in Fortnite saranno Naruto, Kakashi, Sasuke e Sakura, 4 personaggi chiave per l'amato manga e anime giapponese. Il filmato inizia con i protagonisti intenti a mangiare del ramen, in uno dei classici locali che si vedono in molte scene dell'anime. Il pranzo è interrotto da un mostro gigantesco, che irrompe nel ristorante e costringe i 4 ninja a scendere in battaglia.

Fortnite x Naruto arriva oggi, 16 novembre 2021, i server del gioco sono in fase di manutenzione e presto sarà rilasciato l'aggiornamento ufficiale che introdurrà la tanto attesa collaborazione. Oltre alle 4 skin mostrate nel teaser, saranno disponibili all'acquisto anche altri elementi cosmetici, legati ai 4 protagonisti del Villaggio della Foglia.

Epic Games non intende fermarsi qui, nel prossimo futuro arriveranno in Fortnite altre collaborazioni di questo tipo.