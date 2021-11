Forza Horizon 5: 8000 anni di ban per lo scherzo di un utente

Con Playground Games non si scherza. La software house di Forza Horizon 5, infatti, ha predisposto il ban per un utente che ha lanciato goliardicamente uno scherzo che, forse, questi sperava si sarebbe disperso nell'etere.

Al contrario, lo scherzo di matrice satirica ha indispettito gli sviluppatori del racing-game, i quali hanno concordato che il “castigo” migliore per punire la burla fosse il ban. Quello che incuriosisce, tra le altre altre, è che il giocatore in questione non potrà accedere al gioco fino… al 31 dicembre 9999.

Sì, esatto. Non si tratta di un errore di battitura. L'utente sarà impossibilitato a giocare a Forza Horizon 5 fino all'anno 9999. La domanda, a questo punto, sorgerebbe spontanea. In che cosa consiste lo scherzo che ha provocato così ardentemente l'ira di Playground Games?

Ebbene, pare che l'utente protagonista di questa spiacevole vicenda abbia dato vita ad un modello d'auto piuttosto ambiguo. La vettura della discordia presenta una livrea che tende a ridicolizzare e a fare ironia sulla situazione politica nordcoreana.

Questa, infatti, presenta un'immagine ritraente il leader del regime della Nord Corea Kim Jong-un. Come se non bastasse, questa è affiancata dalla scritta “Send Nukes“, dal logo di KFC e da quello della Pirelli.

Come riportato dalla community di Forza Horizon 5 presente su Reddit, il ban per il giocatore è arrivato senza alcun preavviso. A parlarne è stato un amico del bannato, l'utente AllThingsRacing.

Un utente in meno, tuttavia, non scalfirà la situazione idilliaca che sta vivendo Forza Horizon 5, che conta attualmente più di 10 milioni di giocatori.

Vi ricordiamo, infine, che il racing-game è attualmente disponibile per essere giocato su Xbox Series X|S, Xbox One e PC (è incluso anche nel servizio di Microsoft del Game Pass).