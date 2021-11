Forza Horizon 5: come guadagnare crediti velocemente e acquistare nuove auto

Forza Horizon 5 pare aver centrato tutti gli obiettivi di Microsoft. Il racing game a mondo aperto sviluppato da Playground Games è infatti un capolavoro a tutto tondo, capace di imporsi come il gioco con la media voto più alta del 2021. E di meritarsi i complimenti di Phil Spencer, capo della divisione Xbox.

La quinta iterazione del franchise ci trascina tra le lande del Messico e ci permette di sfrecciare a bordo di diversi bolidi sia in single player che nelle modalità per multigiocatore. Per acquistare nuove auto, sono necessari naturalmente dei crediti, vale a dire la valuta virtuale di Forza Horizon 5.

Vediamo allora insieme come guadagnare in modo veloce soldi e mettere da parte una piccola fortuna per poter ampliare il nostro garage e sfrecciare a tutta velocità per gli affascinanti scenari del videogame.

Guadagnare soldi in Forza Horizon 5

Per nostra fortuna, il team di sviluppo mette a disposizione diverse attività con cui incrementare i propri crediti in Forza Horizon 5.

Prima di tutto, il metodo più immediato è quello di partecipare alle gare a agli eventi sparsi per il Messico virtuale dell'esperienza corsistica per PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Metodo, questo, sicuramente più divertente ed impegnativo di altri.

In alternativa, andando avanti nell'avventura e acquistando case sparse per il Messico, avremo l'opportunità di sfruttare la Ruota della Fortuna, offerta periodicamente per vincere preziosi premi. Tra cui anche utili crediti da investire nell'acquisto di nuove automobili. Ancora, in Forza Horizon 5 esiste una funzione di obiettivi, che una volta raggiunti ci ricompenseranno con esperienza e denaro. Come avrete già capito da soli, questi obiettivi sono variabili, come variabile è la loro difficoltà. Alcuni sono più complessi da portare a termine, mentre altri verranno sbloccati semplicemente andando avanti nel gioco di Playground Games.

Chi non disdegna provare a concludere qualche affare, può sempre cimentarsi con la casa d'aste di Forza Horizon 5, che consente di acquistare e vendere auto. Un'occasione ghiotta per mettere in piedi un vero e proprio business di compravendita, con cui guadagnare qualche credito aggiuntivo. In chiusura, va considerata anche l'app ufficiale Forza Hub, che mensilmente fa ottenere automobili e crediti extra in via del tutto gratuita.