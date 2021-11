Forza Horizon 5 è primo su Steam, batte Elden Ring e Age of Empires 4

Il solito Benji-Sales ha pubblicato la classifica aggiornata dei giochi più venduti della settimana su Steam. L'ultimo aggiornamento vede Forza Horizon 5 primeggiare, lasciandosi alle spalle rispettivamente Age of Empires e Elden Ring.

Il grande successo di Forza Horizon 5 è lampante, non è ancora uscito ufficialmente ed è già a quota 1 milione di giocatori attivi. Attualmente hanno accesso al gioco soltanto gli acquirenti della Premium Edition, ciò significa che al day one il numero di giocatori è destinato a schizzare alle stelle, sommando gli utenti in possesso del gioco in versione base e i giocatori connessi da Xbox Game Pass.

L'ottima esclusiva Microsoft – disponibile dal 9 novembre su PC e Xbox – occupa la prima e la quinta posizione nella classifica dei giochi più acquistati della settimana su Steam.

Questo risultato dimostra il gran lavoro svolto da Playground Games, che ha proposto al grande pubblico un titolo dalla grafica spacca mascella e dal gameplay divertente e dinamico, tanto da diventare il gioco con la media voti più alta del 2021. Il capo di Xbox, Phil Spencer, si è detto entusiasta del nuovo gioco di corse e non ha perso occasione per fare i complimenti agli sviluppatori.

Oltre a Forza Horizon 5, tra le new entry in classifica troviamo Back 4 Blood, anche l'erede spirituale di Left 4 Dead non se la passa poi così male, guadagnando la settima posizione su Steam.

Steam: Giochi più venduti della settimana

1 – Forza Horizon 5

2 – Age of Empires IV

3 – Elden Ring

4 – New World

5 – Forza Horizon 5

6 – Age of Empires IV

7 – Back 4 Blood

8 – Football Manager 2022

9 – Index

10 – Lost Ark Platinum