Forza Horizon 5: il filtro di linguaggio crea problemi ai giocatori

Forza Horizon 5 è uscito di recente e, come ci si aspettava, ha riscosso un notevole successo, registrando anche dati da capogiro. Negli ultimi giorni, infatti, si è anche parlato di come il gioiello di Playground Games ha raggiunto i 3 milioni di giocatori attivi al day-one.

Non è tutto rose e fiori, tuttavia, per il racing game di Microsoft. Ebbene, si dà il caso che il filtro del linguaggio di Forza Horizon 5 stia dando non pochi problemi ai giocatori.

Apparentemente, sembra che questo vieti agli utenti di utilizzare i nomi reali dei giocatori, così da garantirne la privacy ed evitare eventuali “contenuti inappropriati”.

Gli utenti, dopo essersi accorti di questo problema, hanno rivolto il problema ai social, in particolare a Twitter, un mezzo decisamente comodo per raggiungere le orecchie dei vertici di Playground Games. I giocatori, in generale, si lamentavano dell'impossibilità di inserire il proprio nome all'interno della targa della vettura, così da renderla maggiormente personalizzata.

Pare, dunque, che molti giocatori che hanno scritto il loro nome sulla targa, lo abbiano visto censurato in-game a causa del filtro del linguaggio di Forza Horizon 5. Un utente di Twitter, per esempio, ha pubblicato un post dove evidenziava la problematica:

La maledizione eterna che non mi permette di utilizzare il nome mi perseguiterà a vita.

Di questi post, ne apparsi davvero tanti e, sotto ognuno di essi, nascevano vere e proprie conversazioni che sfociavano poi in critiche verso Playground Games.

Ad una di queste conversazioni nate nella sezione commenti, è intervenuto un dipendente di Ubisoft, che si è così espresso:

Penso che sia arrivata davvero l'ora di smettere di censurare i nomi legali delle persone. I nomi esagerati, che tendono a creare indignazione, devono essere segnalati e poi rimossi. Non è rimuovendone la maggior parte che ci si dimostra inclusivi.

Ricordiamo a tutti che Forza Horizon 5 è attualmente disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One e PC.