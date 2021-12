Forza Horizon 5 segna un nuovo storico record negli USA

NPD Group ha pubblicato i dati di vendita mensili per novembre 2021 relativi al mercato statunitense. Dalle classifiche emerge l'eccellente debutto di Forza Horizon 5, che segna un nuovo record nella storia del franchise con il miglior lancio di sempre.

L'ultimo capitolo della serie sviluppata da Playground Games si è posizionato al quarto posto, alle spalle di colossi del calibro di Call of Duty Vanguard, Battlefield 2042 e Pokémon.

Proprio Call of Duty Vanguard è una buona consolazione per Activision: sebbene non sia uno dei successi più importanti nella storia del marchio, si conferma anche quest'anno in prima posizione. È la quattordicesima volta di fila che un titolo della serie Call of Duty riesce a conquistare il gradino più alto del podio nel suo mese di lancio.

Da menzionare anche Shin Megami Tensei V, che sebbene “solo” in sedicesima posizione, può essere definito il miglior debutto di sempre della serie negli Stati Uniti. Segue la top 20.

Call of Duty Vanguard Battlefield 2042 Pokémon Diamante Lucente e Perla* Forza Horizon 5 Madden NFL 22 Mario Party Superstars* Marvel's Guardians of the Galaxy FIFA 22 Far Cry 6 NBA 2K22 Just Dance 2022 Mario Kart 8 Marvel's Spider-Man Miles Morales Animal Crossing New Horizons Back 4 Blood Shin Megami Tensei V Minecraft The Legend of Zelda Breath of The Wild* Super Smash Bros. Ultimate* Ghost of Tsushima

*Il dato non include le vendite digitali.

Nel complesso, la spesa per videogiochi negli Stati Uniti è scesa del 10 percento rispetto novembre 2020, con un crollo del 20 percento per quanto riguarda gli accessori. Tuttavia, la spesa complessiva su base annuale per il 2021 è in crescita del 9 percento in confronto al 2020, avendo raggiunto i 52.9 miliardi di dollari.