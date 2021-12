Forza Motorsport 8 avrà un modello di sospensioni super realistico

Chris Esaki, direttore creativo di Forza Motorsport 8, è tornato a parlare del prossimo capitolo della serie nell'ultimo episodio dell'appuntamento mensile Forza Monthly.

In particolare, l'esponente di Turn 10 Studios si è concentrato sullo sviluppo di un nuovo modello di sospensioni pensato appositamente per il gioco, definendolo un aspetto che porterà il realismo della serie ad un livello superiore.

Esaki ha menzionato in particolare quattro feature principali: centro di rollio, anti-dive, anti-squat e propagazione dinamica della forza.

Quest'ultima riguarda come le forze viaggiano dalla zona di contatto della gomma tramite i collegamenti forniti dalle sospensioni, il telaio dell'auto e viceversa. Esaki ha definito “super realistico” il comportamento riprodotto in Forza Motorsport 8, che ha anche il vantaggio di una ricreazione fedele della modellazione in CAD che lo studio riceve dai suoi partner automobilistici.

Le altre caratteristiche sopramenzionate sono concetti più complicati. Cercando di semplificare, il centro di rollio rappresenta un punto virtuale in cui vengono scambiate le forze laterali tra masse non sospese, come le ruote, e masse sospese, rappresentate dalla cassa del veicolo stessa.

Anti-Dive e Anti-Squat sono sostanzialmente la stessa cosa della propagazione dinamica, ma relative alle estremità opposte dell'auto.

Il punto è che tutte queste caratteristiche messe assieme dovrebbero garantire la nascita del modello di guida più realistico e naturale che si sia mai visto su console. L'obiettivo finale con Forza Motorsport 8 è rendere le auto molto più facili da guidare, indipendentemente dal livello di abilità.

In ogni caso, i playtest interni procedono e il team conta di dare maggiori informazioni sul gioco nel corso del 2022.

Non abbiamo ancora notizie ufficiali circa la finestra di lancio. Stando ai ritmi attuali, si può presupporre che Forza Motorsport 8 sarà disponibile entro la fine del 2022, in esclusiva per PC e Xbox Series X/S e incluso ovviamente al Day One con Xbox Game Pass.