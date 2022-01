Breve, ma intenso (?). Si potrebbe definire così il percorso di Forza Street, l'esperienza per dispositivi mobili con i bolidi della simulazione automobilistica in esclusiva per Xbox. Debuttato a maggio 2018, il gioco chiuderà ufficialmente i battenti nel corso del 2022.

Non si tratta di una voce di corridoio, ma di una notizia ufficiale diffusa con un post Q&A pubblicato sul sito di Forza dal team di supporto. Stando a quanto si legge, il gioco sarà disponibile su App Store, Play Store e Microsoft Store ancora per alcuni mesi, poi l'addio tra marzo e maggio di quest'anno.

Ma perché è stata presa questa decisione? Una motivazione ufficiale non c'è:

Siamo orgogliosi e grati per la community di giocatori a cui abbiamo dato vita con Forza Street, e vogliamo utilizzare ciò che abbiamo appreso in questi anni per realizzare nuovi ed eccitanti prodotti a tema Forza.

In primavera si spegneranno ufficialmente i motori e non sarà più possibile accedere al free-to-play di Microsoft e Turn 10. In vista della chiusura, saranno rimborsati tutti gli acquisiti effettuati negli ultimi 30 giorni.

Forza Street sarà giocabile fino alla primavera del 2022. Dopo la chiusura, il gioco e le sue funzionalità non saranno più accessibili. Nonostante tutti gli acquisti siano irrevocabili, come cortesia rimborseremo tutti gli acquisti effettuati entro gli ultimi 30 giorni. I rimborsi saranno automatici.

Prima dell'addio, è stato lanciato in data 10 gennaio 2022 un ultimo aggiornamento. L'ultimo “regalo” per coloro che hanno dato fiducia a Forza Street. Tra le novità, una nuova auto mai rilasciata prima e dodici settimane di Spotlight++.