Game & Watch Zelda: la mini console è in offerta su Amazon (-17%)

Il Game & Watch è una mini console portatile, oggi la versione dedicata a Zelda si trova in offerta su Amazon a 49,99€, con uno sconto di 10 euro rispetto al prezzo solito.

Dopo la versione dedicata al 35° anniversario di Mario, Nintendo annuncia una nuova operazione nostalgia, mettendo in commercio un nuovo Game & Watch interamente dedicato alle avventure di Link. La mini console incude tre giochi classici della serie The Legend of Zelda, ovvero The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link e The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

La console riprende il design dell’omonima versione commercializzata nei primi anni ’80, si aggiunge un display più definito, una batteria integrata e una porta Type-C per la ricarica tramite cavo. Sulla parte frontale del dispositivo troviamo le classiche frecce direzionali, i due iconici tasti A e B e 3 tasti funzione per navigare nella semplice interfaccia della console.

Oggi il Game & Watch di Zelda è disponibile in offerta su Amazon a 49,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.