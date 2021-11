Game & Watch Zelda, negli Stati Uniti sold-out in pochi minuti

Rilasciato ufficialmente lo scorso 12 novembre, il Game & Watch dedicato a The Legend of Zelda è andato sold out in pochissimi minuti. Accade negli Stati Uniti, dove per player, fan e collezionisti è stata una corsa contro il tempo per accaparrarsi l'ultima retro console di casa Nintendo. Un successo per nulla inaspettato, considerando la fama di cui la saga di Link e Zelda gode in tutto il mondo. Per i player d'oltreoceano ancora non c'è notizia di un eventuale re-stock.

Al contrario, in Italia la mini-console può essere ancora acquistata su Amazon (anche con consegna veloce Amazon Prime in un paio di giorni lavorativi), da GameStop e nelle principali catene di elettronica. La mini-console, si propone come un tributo ai 35 anni di The Legend of Zelda, fra le saghe più amate di tutto il mondo videoludico. I giocatori potranno rivivere (o affrontare per la prima volta) tre classici del franchise, che hanno come protagonista il nostro Link. Parliamo del primissimo capitolo per NES del 1987 The Legend of Zelda, del suo sequel Zelda II: The Adventure of Link e di The Legend of Zelda: Link's Awakening.

(Il trailer di lancio pubblicato da Nintendo)

Il tutto racchiuso all'interno di un piccolo pezzo da collezionismo, una scocca che ricalca il design dell'omonima versione dei primi anni '80 ma in veste – ovviamente – rinnovata. Il Game & Watch a tema Zelda dispone infatti di un display molto più definito e batteria integrata, ricaricabile tramite porta Type-C. La mini-console è uscita lo scorso 12 novembre, quasi un anno dopo la prima versione dedicata invece al 35° anniversario di Super Mario Bros. Molto simile nel design, la differenza risiede ovviamente nella raccolta di titoli: l'originale Super Mario Bros., Super Mario Bros.: the Lost Level e Ball, oltre a un orologio digitale.