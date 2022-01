GameStop: multa da 750 mila euro per condotte ingannevoli

GameStop multato dall”Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per la cifra di 750 mila euro per via di condotte scorrette nella vendita di prodotti online.

Come si legge sul sito ufficiale di Federconsumatori “i procedimenti sono stati avviati su segnalazione di Federconsumatori dopo che numerosi utenti avevano chiesto il nostro intervento per contrastare le condotte scorrette della Società.

Questa, infatti, – prosegue – non solo ha diffuso informazioni inesatte e ingannevoli sull’effettiva disponibilità dei prodotti venduti online e sui relativi prezzi, oltreché sui tempi di consegna, ma ha anche imposto l’acquisto di prodotti accessori in abbinamento forzoso (bundle) e l’annullamento unilaterale e discrezionale degli ordini effettuati dai consumatori”.

GameStop, multa per pratiche commerciali scorrette in tempi di pandemia

Inoltre è stata segnalata la difficoltà nel contattare il servizio di assistenza post-vendita tramite call-center e nell'esercizio del diritto di recesso e rimborso.

“A peggiorare ulteriormente la posizione della società – sottolinea Federcosumatori – vi è il periodo in cui tutto ciò è avvenuto: durante lo scoppiare della pandemia, nel momento in cui, a causa dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19, si è resa necessaria l’adozione di misure di contenimento che hanno comportato significative restrizioni alla libertà di spostamento delle persone e alle attività commerciali al dettaglio.