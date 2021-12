GameStop: PS5 torna disponibile, insieme a Xbox Series X e al mini-frigo

GameStop anticipa i regali si Natale e si prepara ad un triplo drop nel corso della giornata odierna. Oggi, 1 dicembre 2021, torneranno disponibili entrambe le ammiraglie della nuova generazione videoludica, PS5 Standard Edition e Xbox Series X.

Quest'ultima sarà disponibile soltanto in versione Halo Edition, mentre PlayStation 5 potrà essere acquistata soltanto in bundle con alcuni dei migliori giochi di recente pubblicazione. Anche il mini-frigo di Xbox sarà disponibile all'acquisto, le scorte sono – come al solito – molto limitate.

Ma quando ci sarà questo drop?

Non abbiamo ancora informazioni sull'orario di apertura della coda virtuale, ma sappiamo che il momento esatto verrà comunicato durante la diretta streaming sul canale Twitch di GameStop Italia, a partire dalle 16:00. Nel corso dello show, i conduttori Kobe e Kafkania si intratterranno con un'ospite speciale, lo youtuber Blink46, chiacchierando di vari argomenti a tema videogiochi e tecnologia.

Nel corso della trasmissione i due conduttori daranno il via alla vendita sul sito GameStop, oltre alla solita PS5 sarà disponibile anche la Series X in versione Halo, dedicata ai 20 anni di Xbox, e il bellissimo mini-frigo a forma di console.