Garn Turismo 7 corre su PS5 a Daytona: nuovo video gameplay

In arrivo in esclusiva su PS5 e PS4, Gran Turismo 7 è senza ombra di dubbio uno dei titoli più attesi dai fan PlayStation.

Non solo per via dell'indiscutibile fama del franchise di racing game firmato da Polyphony Digital, ma anche per un desideratissimo ritorno ad una struttura più classica dopo l'esperimento GT Sport di qualche anno fa. Il settimo capitolo segnerà l'incontro perfetto di tradizione e innovazione, sancendo pure il comeback di uno dei ciurcuiti più iconici dell'intera serie.

Si tratta di quello di Daytona Beach, su cui possiamo fare un giro virtuale grazie al nuovo video di gameplay ufficiale di Gran Turismo 7, rilasciato su YouTube da Sony – e visibile direttamente in testata di articolo.

Lo storico tracciato di Daytona apparirà nella prossima iterazione del Real Driving Simulator per eccellenza accompagnato da un necessario aggiornamento grafico e, soprattutto, dalle evidenti modifiche del layout a cui è andato incontro l'International Speedway nel corso degli ultimi anni.

Potremo quindi correre sulla variante “roval” adottata da metà 2020 per suddividere tecnicamente la pista in due sezioni: il leggendario layout ovale noto ai fan della NASCAR, e una seconda che va a svilupparsi all'interno con brevi rettilinei alternati a curve con angolazioni, carreggiate e inclinazioni variabili.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Gran Turismo 7 approderà sugli scaffali di tutto il mondo a partire dal 4 marzo 2022: sarà quella la data in cui scopriremo se il team guidato da Kazunori Yamauchi sarà riuscito a fare centro, offrendo al pubblico il giusto bilanciamento tra realismo e divertimento.