GeForce Now: inizia il rilascio del piano 1440p e 4K

L'arrivo di nuovi giochi su GeForce Now – tra i quali l'ottimo New World – coincide con l'inizio del roll-out di un nuovo piano di abbonamento, chiamato RTX 3080. La nuova opzione aumenta la qualità di riproduzione dei giochi in streaming, raggiungendo il 1440p fino a ben 120fps e il 4K a 60fps.

Per adesso il nuovo piano è disponibile soltanto in USA, ma nei prossimi mesi dovrebbe arrivare anche in italia al costo di 99,99€ ogni 6 mesi, che corrispondono a circa 17 euro al mese. Trattandosi di un servizio di cloud gaming, GeForce Now non richiede un dispositivo particolarmente prestante, ma è fondamentale dotarsi di una buona connesione ad internet. Mentre per il piano base in FullHD bastano poche decine di mega al secondo, per supportare appieno il nuovo abbonamento RTX 3080 e giocare in risoluzione 2K 1440p a 120fps, è necessario connettersi ad una rete in fibra ottica particolarmente veloce.

Il nuovo piano garantisce sessioni di gioco da ben 8 ore e sarà disponibile per PC e Mac ad una risoluzione massima di 1440p, mentre sulla Shield TV HDR si raggiunge il 4K a 60fps.

Ricordiamo che GeForce Now è un servizio di cloud gaming un po' diverso rispetto alla concorrenza, permette di collegare – anche gratuitamente al netto di alcune limitazioni – i propri account Steam ed Epic Games, per accedere ai titoli presenti nelle rispettive librerie. Gli abbonati al servizio di game streaming hanno a disposizione oltre 1000 giochi e ogni settimana Nvidia aggiorna il caralogo con moltissimi nuovi titoli.