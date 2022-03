Ghostwire Tokyo verso l'uscita su PS5 e PC: i primi 17 minuti di gameplay

Si chiama Ghostwire Tokyo il nuovo feticcio di tutti gli appassionati di orrore videoludico. Feticcio firmato nientemeno che da Shinji Mikami, creatore della saga di Resident Evil.

Con la sua Tango Gameworks, sotto etichetta Bethesda, il “papà” della Umbrella cercherà di terrorizzare tutti i possessori di PC e di PlayStation 5 con un’avventura in prima persona in cui siamo chiamati a vivere sequenze d’azione, mistero ed esplorazione attraverso una Tokyo infestata da yōkai e entità spettrali di ogni genere.

E se è vero che l’uscita è dietro l’angolo – fissata al 25 marzo 2022 – e che le prime recensioni sono apparse in rete nelle ultime ore – qui per il Metascore attuale -, allo stesso modo la redazione di IGN ha voluto dare in pasto alla community di appassionati i primi 17 minuti di Ghostwire Tokyo.

In questo modo, cliccando sul tasto Play presente in testata di articolo, abbiamo la possibilità di farci un’idea assai più approfondita sulle atmosfere e le meccaniche dell’ultima creazione di Mikami, grazie al gameplay catturato su PS5.

Augurandovi buona visione, ricordiamo che Ghostwire Tokyo è un action adventure in prima persona che permette di esplorare le strade di Tokyo grazie ad un’ampia mappa in stile sandbox, portando avanti la storia principale, scoprendone i segreti e completando nel mentre ogni attività secondaria.