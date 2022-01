Giochi Activision in uscita su PS5: Sony dice la sua

Quello dei giochi Activision su PS5 è un futuro quanto mai incerto. Con l'acquisizione della casa di Call of Duty e Overwatch da parte di Microsoft, sono infatti in tanti a chiedersi cosa succederà ora, e come cambierà il volto dell'industria videoludica nei prossimi anni.

In particolare, ci si interroga sull'effettiva uscita delle produzioni della compagnia americana, ora ufficialmente parte degli Xbox Game Studios, sulle console di casa Sony. Lo scenario, è bene ribadirlo, è assolutamente incerto, ma ora è lo stesso colosso giapponese a commentare quello che è un affare epocale per il settore videoludico, soffermandosi in particolare proprio su come potrebbero andare le cose sul fronte PS5 e PS4 in relazione alle IP di Activision Blizzard.

Sulle pagine del Wall Street Journal, un portavoce di Sony ha infatti dichiarato che la compagnia si aspetta che “Microsoft rispetti gli obblighi contrattuali e continui ad assicurare una uscita multipiattaforma per i videogiochi Activision”.

Accordi che interessano in particolare la saga sparacchina di Call of Duty, per cui esistono interessi commerciali fino al 2023. In ogni caso, già dopo la precedente acquisizione di Bethesda, Microsoft ha dichiarato di voler mantenere i contratti in corso e per questo Deathloop è uscito in esclusiva console PS5. Lo stesso accadrà per GhostWire Tokyo di Tango Gameworks, guidata dal creatore di Resident Evil,. In più. Microsoft ha recentemente dichiarato che i giochi Activision continueranno ad uscire su PS4 e PS5 anche se ci saranno delle esclusive per l'ecosistema Xbox e il maggior numero possibile di titoli del publisher arriverà su Xbox Game Pass, con riferimento sia ai giochi del catalogo che alle nuove produzioni.

Vedremo come si svilupperà la situazione di fronte ad una mossa tra le più divisive nell'intero universo un pixel e poligoni.