Giochi di macchine da corsa: i migliori su guida e gare

I giochi di macchine sono da sempre tra i più amati e acquistati dai gamer di tutto il mondo. Sono una vera e propria colonna portante del settore videoludico, presente sin dai tempi dei cabinati in sala giochi per arrivare alle console di ultima generazione. Ovviamente i titoli più recenti spiccano per realismo, sia con riferimento alle automobili che alle piste. E, in generale, ora la guida è realistica ai massimi livelli. Tuttavia, quelli più datati conservano un fascino particolare, anche perchè hanno fatto scuola e segnato i giochi delle generazioni future. In questo approfondimento andiamo a consigliarti quelli che riteniamo essere i migliori giochi da corsa, sia per quanto riguarda le auto che le moto. Ecco la nostra selezione.

I migliori giochi di auto e di corse

Nelle prossime righe ti forniremo in primis una lista dei giochi di macchine da corsa migliori di sempre, da quelli più datati ai titoli recenti. Così avrai un quadro completo di tutti i videogiochi che hanno fatto la storia del genere.

Forza Horizon 4 Il primo titolo che vogliamo consigliarti è abbastanza recente. Si tratta di Forza Horizon 4, che a nostro giudizio è il più riuscito della serie di giochi macchine realizzata da Playground Games e Turn 10 Studios. Cosa offre di più rispetto agli altri capitoli? Sostanzialmente ne è un sunto completo, ma aggiunge alcuni aspetti notevoli, come ad esempio un comparto grafico eccezionale, un gameplay ancora più divertente (da menzionare la presenza dello scorrere delle stagioni) e ben due espansioni molto consistenti. Una è Fortune Island, ambientata su un'isola tempestosa del Mare del Nord, l'altra è LEGO Speed Champions, a detta di molti critici la migliore versione videoludica dei fortunati mattoncini. Forza Horizon 4 è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Prezzo Amazon: 22,99 euro

Need for Speed Underground 2 Con Need for Speed Underground 2 facciamo un bel passo indietro. Nonostante sia un gioco del 2004, moltissimi gamer lo considerano il più amato della serie. Un vero e proprio masterpiece del genere dei giochi di corse. Impossibile non includerlo in questa lista dunque, anche perchè per l'epoca era un titolo provvisto di un comparto tecnico di pregevolissima fattura. Era apprezzatissimo per il suo sistema di tuning, in grado di apportare modifiche sostanziali alle macchine. Consigliatissimo da recuperare per chi non ci ha mai giocato o per chi è un po' nostalgico. Need for Speed Underground 2 è disponibile in formato GameCube, PlayStation 2, Xbox e PC. Prezzo Amazon: 24,99 euro

Mario Kart 8 Torniamo ai nostri giorni, e come non citare Mario Kart 8? Semplicemente il titolo definitivo di una serie intramontabile, che ha letteralmente “cresciuto" generazioni di gamer. Quest'ultimo capitolo è semplicemente quello che racchiude meglio l'essenza dell'intera saga, sia per la presenza di personaggi storici che per le varie aggiunte. Perfetto per il gioco multiplayer, sia locale che online. E inoltre dà la possibilità di giocare in quattro sulla stessa console in locale e in 12 online. Mario Kart 8 è disponibile in formato Deluxe su Switch, oltre che originariamente su Wii U. Prezzo Amazon: 49,98 euro

Gran Turismo 4 Tra i giochi macchine da corsa ce n'è uno che è diventato da subito un'icona del genere. Stiamo parlando della serie Gran Turismo e nella fattispecie di Gran Turismo 4. Al suo interno sono presenti più di 700 macchine e 51 tracciati, e all'epoca aveva riscosso un successo enorme, sia dal punto di vista di pubblico che di critica. A livello tecnico e grafico, ovviamente, oggi c'è molto di meglio. Ma se vuoi giocare ad un titolo che ha fatto la storia del genere automobilistico, non si può prescindere da questo. Gran Turismo 4 è disponibile su PlayStation 2. Prezzo Amazon: 22,39 euro

Split/Second: Velocity Uno dei giochi corse auto più originali di questa selezione è senza dubbio Split/Second: Velocity. Aerei che cadono dal cielo e diventano parte del circuito, palazzi che collassano e altri eventi imprevedibili sono il cuore di questo titolo, ambientato in una specie di reality show mortale in cui ogni gara viene segnata da situazioni spettacolari e irripetibili. L'obiettivo? Arrivare primi, naturalmente, eliminando quando possibile gli altri piloti dalla gara. Split/Second: Velocity è disponibile su PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Prezzo Amazon: 33,99 euro

Forza Motorsport 7 La categoria simcade è una via di mezzo tra giochi simulatori e arcade, e in questa lista è rappresentata alla grande da Forza Motorsport 7. E' un gioco rilasciato nel 2017, caratterizzato da un modello di guida solido e strutturato, reso unico dalle condizioni dinamiche delle gare. Davvero notevole la quantità di contenuti, specie con riferimento alla modalità carriera. E nonostante abbia qualche annetto, è ancora al top graficamente, specie se giocato nelle console di ultima generazione. Forza Motorsport 7 è disponibile su PC, Xbox One, e Xbox Series XS. Prezzo Amazon: 69,99 euro

Crash Team Racing Nitro-Fueled Il corrispettivo di Mario Kart ma nel mondo Sony PlayStation è CTR, titolo che negli anni ha avuto un enorme successo. Per celebrarlo, la casa nipponica ha fatto uscire un remake qualche tempo fa, Crash Team Racing: Nitro Fueled, che rispetto alla versione originaria ha più personaggi e tracciati. Un gioco che fa scendere una lacrimuccia a tutti i nostalgici e che gasa anche le nuove generazioni. Disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Prezzo Amazon: 24,99 euro

I migliori simulatori di guida

Anche i simulatori di guida rientrano in questa selezione dei giochi di macchine più belli di tutti i tempi. Ecco quali sono a nostro giudizio.

Euro Truck Simulator 2 Un simulatore di guida con i camion? Assolutamente si ed Euro Truck Simulator 2 è davvero fantastico! Ambientato in strade realmente esistenti, dovrai portare a termine delle consegne, migliorando la tua reputazione e quella dell'azienda per cui lavori. L'obiettivo è completare gli incarichi il più veloce possibile, senza superare i limiti di velocità e non facendo danni all'ambiente circostante. Euro Truck Simulator 2 è disponibile su PC. Prezzo Amazon: 21,46 euro

F1 2020 Uno dei giochi di macchine da guidare più interessanti, magari con un buon volante professionale, è F1 2020. Lo consigliamo anche per via della nuova modalità Carriera Squadra, introduzione che ha fatto felici in molti. E' un titolo perfetto sia per neofiti che per esperti, dal momento che introduce opzioni di assistenza adatte a tutti. F1 2020 è disponibile su PS4, Xbox One, PC e Stadia. Prezzo Amazon: 19,99 euro

Assetto Corsa Competizione Probabilmente il simulatore automobilistico più di alto livello: Assetto Corsa Competizione è un gioco eccezionale. Può essere giocato anche con controller, tuttavia lo consigliamo con volante, che restituisce un force feedback di prima qualità. Memorabile il fotorealismo dei tracciati e il motore fisico di primo livello, che fa percepire i vari tipi di asfalto e anche le più piccole sconnessioni dei percorsi. Ottime le gare online. Non per neofiti. Assetto Corsa Competizione è disponibile su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series XS e PS5. Prezzo Amazon: 25,98 euro

I migliori giochi di corse di moto

Non solo macchine: anche i giochi di gare motociclistiche sono molto apprezzati. Nei prossimi paragrafi vediamo quali sono i migliori.

MotoGP 21 Partiamo dal titolo di moto per eccellenza, ovvero MotoGP 21. Si tratta di un gioco di simulazione di guida molto realistico, e anche molto difficile. Cadere è davvero facile, per questo bisogna stare attenti a come gestire la moto. I migliori piloti, i circuiti più celebri del mondo e classifiche da scalare: MotoGP 21 è un gioco eccezionale. Prezzo Amazon: 28,98 euro

Trials Rising Ami le acrobazie su due ruote? Beh, allora Trials Rising è esattamente ciò che fa al caso tuo, dal momento che si tratta di un titolo capostipite. Ostacoli da superare, tetti in cui saltare e volare, il tutto nel minor tempo possibile: questo è Trials Rising. L'obiettivo è quello di creare la traiettoria perfetta e completare il giro velocemente. Giocabilità estrema e grande competizione sono le caratteristiche principali di questo gioco. Disponibile su PS4, Xbox One e Switch. Prezzo Amazon: 17,57 euro

I giochi di auto o moto gratis

Esistono alcuni titoli di giochi gratis di corse molto interessanti, che meritano davvero di essere provati. Ecco i tre videogiochi free che ti consigliamo di provare!

Rocket League

Semplicemente uno dei giochi di corse di auto completamente gratuiti più famosi di sempre, Rocket League ha riscosso un incredibile successo in tutti questi anni. E' molto particolare, dal momento che l'obiettivo, tra acrobazie e lanci pazzeschi, è insaccare la palla in porta. Dispone di diverse modalità, tra cui 1vs1, 2vs2, 3vs3 ecc., e affrontando le gare competitiv avrai la possibilità di classificarti e scalare la classifica, fino ad arrivare agli step più alti. Sviluppato e pubblicato da Psyonix, Rocket League è free to play e il download è gratis.

TrackMania Nations Forever

Se hai qualche anno in più rispetto alle ultime generazioni, forse avrai già sentito parlare di Track Mania Nations Forever. Stiamo parlando di un titolo free to play, giocabile sia in modalità single player che multiplayer. Sviluppato da Ubisoft, TrackMania Nations Forever possiede una modalità singola con 65 tracciati. Puoi creare la tua pista e realizzare video bellissimi per registrare le corse nel tuo tracciato.

Need for Speed: World

Altro gioco uscito molti anni fa, Need for Speed: World è un titolo storico. Giocandoci potrai personalizzare la tua auto, partecipare alle corse utilizzando il nos e vincere le gare con inseguimenti spettacolari. Da menzionare anche la sterminata mappa.

Conclusioni

Ora dovresti avere una panoramica chiara e completa di quelli che sono i giochi di macchine che hanno fatto la storia del genere, che possono essere giocati prettamente su console di vecchia generazione. Abbiamo anche visto titoli più recenti e non solo di auto. Inoltre, puoi anche provare quelli gratuiti, un po' meno “tradizionali" rispetto agli altri, ma assolutamente da provare!