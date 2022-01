I migliori giochi MMORPG online (gratis e a pagamento)

La sigla MMORPG è l'acronimo di Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. Questi videogiochi di ruolo sono incentrati unicamente sulla funzione di multiplayer online e perciò permettono ad un gran numero di persone reali di giocare contemporaneamente attraverso la rete internet. Se sei un'appassionato di videogame e di fantasy continua a leggere, approfondiremo l'argomento parlando dei migliori MMORPG in circolazione, che siano gratuiti o a pagamento.

Ad oggi questo genere ha riscontrato un enorme successo con milioni di utenti registrati e migliaia di attivi ogni giorno. I giochi online mmorpg rappresentano un'ultima frontiera della realtà virtuale e sono sempre più le persone che rimangono affascinate dai personaggi, dalle ambientazioni e dalle dinamiche di gioco. Infatti la maggior parte di questi, permette di gestire un proprio avatar personalizzabile con un suo ruolo all'interno del mondo virtuale.

Il personaggio sarà capace di evolversi migliorando le proprie doti o abilità (come forza, carisma o agilità) e potrà collezionare importanti oggetti per equipaggiarsi, o venderli presso i commercianti virtuali. Anche gli altri elementi del gioco saranno continuamente soggetti a mutamenti, così sarà possibile vedere il proprio personaggio evolversi insieme al mondo che lo circonda. I migliori MMORPG sono solitamente strutturati intorno a delle quest, ossia delle missioni che guideranno il giocatore nel suo percorso e nell'interazione con gli altri giocatori. La realizzazione degli obbiettivi permetterà di acquisire esperienza, salendo di livello e migliorando la propria posizione nella classifica del gioco.

Questo genere di videogame è molto incentrato sul gioco di gruppo e sulle interazioni e legami che si creano fra i diversi giocatori. Infatti in ogni MMORPG game che si rispetti, possiamo trovare un gran numero di clan e di gilde, ossia comunità organizzate di giocatori che stipulano un'alleanza per essere più forti e per scambiare trucchi o consigli.

Con il passare del tempo e la maggiore diffusione dei giochi online MMORPG, è aumentata di molto la varietà di possibilità offerte verso gli utenti, con centinaia di giochi diversi e ambienti sempre più curati dagli sviluppatori. Infatti grazie alle moderne tecnologie è possibile ricreare delle grafiche assolutamente realistiche, con la realizzazione di ambientazioni davvero notevoli. Non dimentichiamo che solitamente questi giochi si sviluppano in universi fantasy: mondi immaginari popolati da personaggi fantastici, ispirati alla cultura medievale e le antiche leggende. Così sarà possibile incontrare un gran numero di mostri e strane creature, ma anche i costumi, gli oggetti e le scene che vengono ricreate virtualmente, possiedono un aspetto assolutamente magico. Ma come scegliere il gioco che fa per te in un panorama così vasto?

Grazie a questa guida potrai scoprire quali sono i giochi che hanno riscontrato il maggiore successo online e che si sono rivelati delle vere e proprie sorprese! Abbiamo preparato due classifiche diverse con i best mmorpg gratuiti e a pagamento.

I migliori MMORPG online gratuiti

Parliamo innanzi tutto dei giochi MMORPG in modalità Free to Play. Questi sono assolutamente gratuiti e registrandosi sarà possibile iniziare da subito a giocare online. All'interno del game play ci si imbatterà in alcuni contenuti a pagamento, si tratta essenzialmente di bonus o benefit speciali che permettono di progredire più velocemente o raggiungere dei traguardi unici. Può essere la soluzione ideale per chi vuole conoscere il genere senza dover investire denaro per scaricare il gioco e garantirsi comunque standard elevati.

MMORPG online gratuiti e browser game: cosa cambia?

Spesso queste due categorie vengono confuse dagli utenti mentre si tratta di giochi piuttosto diversi. I browser game sono un genere molto ampio che racchiude diverse tipologie. Sicuramente avrete avuto almeno un'esperienza in passato visto che sono tutti quei giochi che possono essere lanciati direttamente online senza eseguire alcun download e che spesso non richiedono alcuna registrazione. In confronto ai MMORPG si tratta di programmi più semplici che non necessitano di una connessione internet costante o particolari caratteristiche tecniche del computer o console. Al contrario i MMORPG online richiedono una connessione continua e di buona qualità in quanto si basano esclusivamente sul gioco online. Nonostante sia possibile trovare alcuni massive multiplayer di qualità giocabili dal browser, la maggior parte dei top MMORPG richiede di scaricare un client esterno capace di offrire risultati migliori. In questi casi è necessario un pc con caratteristiche tecniche piuttosto elevate per giocare e vivere al meglio l'esperienza.

Alle volte i due generi possono coincidere, così non è raro trovare un browser game che offre un'esperienza più completa con il download del proprio client. Ma vediamo ora la lista dei migliori MMORPG online gratuiti:

Dungeons & Dragons – Neverwinter Un Massively Multiplayer Online Role-Playing Game gratuito che si trova in cima alle classifiche del 2019. Questo nuovo capitolo è solo l'ultimo di una lunga serie che ricalca l'immaginario del famoso e antichissimo Dungeons & Dragons. Gli appassionati di gaming conosceranno sicuramente questo titolo in quanto si tratta del primo gioco di ruolo uscito sul mercato, nei tempi in cui era necessario incontrarsi fisicamente e usare la carta e la penna per giocare. Neverwinter è il tentativo di ricreare l'universo di D&D in un free to play online, riprendendo i principali personaggi, storie e ambientazioni fantasy. Il successo riscontrato nel grande pubblico fa capire come gli sviluppatori abbiano centrato il loro obbiettivo, inoltre i continui aggiornamenti ed estensioni permettono di migliorare sempre più l'esperienza di gioco, con nuovi elementi e funzionalità.

Tera TERA (The Exiled Realm of Arborea) è un'altro dei migliori MMORPG gratis del 2019. Il gioco sviluppato in Corea del Sud offre delle funzionalità davvero interessanti per quanto riguarda la personalizzazione del proprio personaggio e gli stili di combattimento. Infatti la propria tecnica di battaglia dipenderà molto dalla razza e dalla classe del campione, oltre che dagli oggetti in equipaggiamento e dall'abilità accumulata dal giocatore. Questo permette di sviluppare uno stile di combattimento ibrido, imparando a combinare le diverse variabile che influenzano la propria forza. Il gioco è disponibile unicamente in lingua inglese, viene aggiornato periodicamente e da il meglio di sé quando viene giocato in gruppo, meglio ancora se fra amici.

Skyforge L'obbiettivo di Skyforge, famoso gioco free-to-play, è quello di riuscire a diventare una divinità attraverso un percorso di missioni e quest. Una volta raggiunto l'intento, si avrà accesso a una vasta gamma di funzioni speciali che permetteranno di scalare la vetta delle classifiche di gioco. Il mondo di Skyforge è particolare e differisce da altri giochi della stessa categoria, infatti nonostante il tema centrale rimanga fantasy, in questo MMORPG sono presenti numerosi elementi sci-fi che rendono gli scenari veramente originali. Un'altro elemento che ha permesso a questo gioco di costruire la sua reputazione positiva è la flessibilità dei personaggi durante l'esperienza. Infatti sarà possibile modificare alcune selezioni fondamentali (come la razza o lo stile di combattimento) in base alle diverse missioni ed esigenze che richiedono.

Secret World Legends La forza di questo MMORPG online è la sua storia narrativa complessa e coinvolgente. Non si tratta del classico gioco a sfondo fantasy o sci-fi, ma piuttosto è ambientato in un mondo simile al nostro, anche se presenta alcune tenebrose differenze. Infatti nonostante le grafiche e i personaggi appartengono ad uno stile realistico, sono presenti numerosi elementi sopranaturali, come creature fantastiche, sette cospirative e altri personaggi particolari. Il game play consente di girare liberamente per la mappa, scoprendo oggetti segreti ed informazioni utili a comprendere la trama. Questo MMORPG garantisce almeno 100 ore di gioco grazie alla sua quest principale.

Aion Aion è un gioco che nasce a pagamento ma che successivamente è stato reso free to play. Perciò molti affermano che possiede caratteristiche tecniche superiori ad altri MMORPG gratuiti. Nonostante si tratti di un titolo uscito diversi anni fa, sono ancora moltissimi gli utenti che rimangono affascinati dal suo mondo virtuale chiamato Atreia. Infatti in Italia c'è ancora una community molto attiva di giocatori pronti a scambiarsi trucchi e informazioni per migliorare la propria posizione nelle classifiche. Per quanto riguarda il gameplay il gioco attira l'attenzione grazie alla sue funzioni esplorative e ai combattimenti che si svolgono nell'Abisso, dove i giocatori potranno affrontarsi fra loro ma dovranno anche tenere testa ai mostri e alle fazioni guidate dai bot del gioco.

Planetside 2 Planetside 2 è un gioco online gratuito di tipo sparatutto in prima persona, che consente di mettere in relazione migliaia di giocatori contemporaneamente. A dispetto della narrazione un po' carente, gli sviluppatori in questo caso hanno deciso di puntare tutto sulla creazione di un gameplay divertente e funzionale, che sappia appassionare i giocatori che amano questo genere. Nel gioco sarà possibile scegliere di appartenere a una delle tre fazioni in lotta per il controllo del mondo virtuale. Gli obbiettivi sono rappresentati dalle basi nemiche da conquistare, perciò a seconda delle occasioni potrete ritrovarvi protagonisti di azioni offensive, oppure essere costretti a difendere le vostre postazioni.

Guild Wars 2 Si tratta di un free to play molto famoso che possiede una componente ibrida, infatti nonostante la registrazione è gratuita e permette di giocare da subito all'interno del mondo di Tyria, alcune espansioni più recenti sono state distribuite a pagamento. È il secondo capitolo del suo omonimo precedente e ne riprende le principali ambientazioni e personaggi, apportando interessanti modifiche e aggiornamenti. La trama non è costruita intorno a una quest principale ma si fonda soprattutto su piccole missioni di gruppo che vengono attribuite durante lo svolgimento. Nell'ultima espansione disponibile, Path of Fire, il regno di Tyria è minacciato dal terribile Balthazar, il dio della guerra, dovrete sconfiggerlo insieme agli altri giocatori.

Lord of the Rings Online Un titolo pensato prima di tutto per i grandi fan della saga madre del fantasy nel mondo. Questo MMORPG gratuito è ambientato all'interno del mondo fantastico della terra di mezzo, scenario dei famosi scritti di Tolkien, considerato il massimo esponente di questo genere. È incentrato sulla cooperazione e permette agli utenti di impersonare alcuni guerrieri e combattere insieme per raggiungere gli obbiettivi, guadagnado preziosi punti. Nonostante il gioco sia in commercio da diversi anni possiede ancora una comunità molto attiva di utenti.

Star Wars: The Old Republic Non poteva mancare nella classifica Star Wars: The Old Republic, questo gioco figura sicuramente fra i top MMORPG in Italiano. Sviluppato dal team esperto di Bioware, si tratta di un titolo interessante, da giocare sia in free to play che tramite l'opzione a pagamento. La versione gratuita da accesso a dei contenuti più limitati ma garantisce ugualmente un'esperienza emozionante ambientata nel mondo di guerre stellari, in cui sarà possibile confrontarsi con migliaia di giocatori e dimostrare il proprio valore. Punto forte di questo MMORPG è la trama curata e intrigante, con personaggi e dialoghi studiati per tenere l'utente attaccato allo schermo.

I migliori MMORPG online a pagamento

I videogiochi MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) possono essere davvero appassionanti e offrono un'esperienza di gioco completa e lunga nel tempo (molti sono potenzialmente infiniti).

Decidere di lanciarsi in questa avventura può rappresentare un impegno importante, oltre a permetterci di passare il tempo in modo divertente e conoscere centinaia o migliaia di altri utenti. Come detto in precedenza si tratta di classici giochi di ruolo, genere che ha riscontrato enorme fortuna, ripensati ed adattati per permettere a un grandissimo numero di utenti di giocare simultaneamente.

Per questo motivo i migliori giochi online MMORPG utilizzano dei server molto potenti in grado di reggere l'alto carico di dati processati. Nonostante ciò alcuni sviluppatori hanno deciso di offrire il loro lavoro in modalità free to play, consentendo a tutti di scaricare o utilizzare i titoli gratuitamente. C'è da dire però, che per un'esperienza di gioco degna dei migliori livelli è consigliato optare per un MMORPG a pagamento.

Le caratteristiche tecniche e di gioco sono indubbiamente più elevate e per i giocatori appassionati che intendono passare molte ore online, si tratta di una scelta di cui sarà difficile pentirsi. Molti potrebbero essere scoraggiati dall'idea di dover pagare per un tipo di gioco che può essere ottenuto anche gratuitamente, ma le esperienze non sono affatto paragonabili. Inoltre i titoli più in voga e che appartengono a saghe famose come the elder scrolls o final fantasy, sono tutti a pagamento e perciò se si vuole iniziare la propria esperienza in questi mondi virtuali, bisognerà accettare il pagamento del gioco o di un canone mensile.

In questo paragrafo presenteremo una raccolta dei migliori MMORPG in Italiano a pagamento, approfondendone le funzionalità, gli elementi tecnici e il successo riscontrato.

Non tutti i titoli sono compatibile con diverse piattaforme, infatti alcuni potrebbero essere disponibile solo per chi possiede Windows, o altri solo per Xbox.

I giochi MMORPG online non possono essere giocati in versione mobile. Ma non preoccupatevi, per ogni titolo sarà possibile consultare il sito di riferimento che indicherà tutte le informazioni necessarie. Procediamo ora con la classifica in cui verranno presentati: World of Warcraft, Final Fantasy XIV A Realm Reborn, Black Desert Online e The Elder Scrolls Online.

World of Warcraft Il primo posto è dedicato al titolo MMORPG più famoso di sempre. Il primo capitolo della saga uscì nel lontano 2004 ma gli sviluppatori hanno saputo aggiornare e migliorare il loro prodotto anno dopo anno. Questo ultimo risultato è stato una sorpresa tanto per gli appassionati che per i neofiti. Infatti il gioco consente di scegliere fra una vasta gamma di personaggi nuovi, con funzionalità e abilità uniche e mai viste in precedenza. Per non parlare dei progressi relativi al comparto grafico e alla grandezza delle mappe, frutto del duro lavoro del team di tecnici. La trama e le quest sono degne dell'eredità dei titoli precedenti e non possiamo che consigliare questo game a tutti gli appassionati del genere MMORPG, non potrete rimanere delusi.

Final Fantasy XIV A RealmReborn È il nuovo capitolo di una saga veramente famosa e longeva, che ha saputo regalare grandi emozioni ai propri fan tanto da rinnovarsi per la sua quattordicesima edizione. Il titolo è il risultato di un lungo lavoro effettuato dalla squadra che ha dovuto rifondare il gioco in tutto e per tutto, dopo un inizio disastroso caratterizzato dalle lamentale degli utenti per i numerosi bug. I produttori hanno deciso di ingaggiare un nuovo team che si è messo subito a l'opera per una versione MMORPG di final fantasy all'altezza delle aspettative dei fan, con personaggi e ambienti davvero eccezionali. Il titolo richiede il pagamento di un canone mensile.

Black Desert Online Dimostratosi fin da subito come un grandissimo successo di pubblico, Black Desert Online è considerato da molti uno dei migliori MMORPG grazie alla qualità e al livello del suo comparto grafico che non ha eguali nel genere, ed è valso il grande successo di pubblico riscontrato da questo gioco. Nonostante il suo gameplay sia divertente, con combattimenti all'insegna dell'azione e della spettacolarità, ciò che ha attirato molti giocatori è stata la possibilità di personalizzare in tutto e per tutto il proprio giocatore, con modalità assolutamente inedite. Grazie al pagamento di un canone mensile sarà possibile accedere all'universo immaginario di questo gioco, confrontandosi con migliaia di utenti e gareggiando con loro per assicurarsi le prime posizioni all'interno del gioco. Non dimenticare di consultare forum e community online per unirti alle migliori squadre di utenti da tutto il mondo.

The Elder Scrolls Online Ecco un'altro best MMORPG che ricalca la trama e l'ambientazione nella nota serie di videogame The Elder Scrolls. Questo titolo ricorderà a molti i diversi capitoli di quello che viene considerato il più grande action RPG di tutti i tempi. Il primo gioco uscì nel lontano 1994 per poi passare a numerosi capitoli più recenti come ad esempio Oblivion, Skyrim e Morrowind. La trama di questa versione MMORPG online è ambientata in un arco temporale diverso dalle altre, e perciò si presenta come unica e accattivante.

Sicuramente gli appassionati della saga non potranno rimanere delusi, ma anche i semplici amanti di MMORPG avranno l'occasione di trovare un gioco all'altezza delle aspettative. Inoltre il team di sviluppatore offre continuamente delle nuove espansioni per rendere l'esperienza sempre più innovativa e portare al grande pubblico contenuti originali.

Conclusioni

Ora possedete tutte le informazioni necessarie per capire quale sia la scelta che faccia al caso vostro. Come abbiamo visto il panorama offerto dal genere MMORPG online è veramente vasto, con moltissimi giochi gratuiti e a pagamento che sapranno accontentare ogni tipo di richiesta.

Prima di procedere alla registrazione vi consigliamo di consultare le community italiane o estere di riferimento sul web, in modo da ricevere suggerimenti più approfonditi e cominciare la vostra avventura con il piede giusto.

Infatti tutti gli MMORPG si fondano sulla cooperazione e l'interazione fra i giocatori, che spesso si organizzano in squadre, gilde o fazione per diventare più forti. Soprattutto nelle fasi iniziali può essere veramente utile far parte di questi gruppi, essendo ancora deboli avrete in primis l'occasione di essere difesi in caso di attacco di altri player, inoltre potrete fruire dell'esperienza dei giocatori già iscritti per progredire velocemente e raggiungere gli obbiettivi.

Nella guida abbiamo visto come siano disponibili sul mercato molti MMORPG in modalità free to play. Questi permetteranno di registrarsi e cominciare a giocare in modo completamente gratuito, ma presentano dei contenuti opzionali a pagamento che permettono di ricevere bonus e migliorare le prestazioni del proprio personaggio.

Nonostante questi titoli non raggiungano il livello dei loro competitors a pagamento, possono offrire esperienza di gioco altrettanto entusiasmanti e sono spesso consigliati per i meno esperti o principianti. Ricapitoliamo quali sono i migliori Massively Multiplayer Online Role-Playing Game gratuiti disponibili ad oggi sul web:

Per quanto riguarda invece i titoli a pagamento, questi offrono esperienze più complete, intriganti e di qualità. Si tratta di giochi di ruolo già affermati in passati, che vantano un'esperienza ed un successo senza eguali. Infatti titoli come The Elder Scrolls o Word of Warcraft hanno fatto la storia del gaming RPG e si presentano ora in questa nuova versione aperta al multiplayer online. Sarà una vera gioia per i fan di Skyrim o della serie Final Fantasy potersi confrontare con moltissimi utenti che condividono la loro stessa passione e competere o cooperare per il raggiungimento degli obbiettivi e lo svolgimento delle quest. I top MMORPG richiedono spesso il pagamento di un canone mensile che permette di sostenere il lavoro svolto dagli sviluppatori, si tratta di un piccolo costo necessario per ottenere i migliori livelli di gioco. Rivediamo in sintesi la classifica:

Grazie per aver consultato questa guida e vi auguriamo di trovare il gioco MMORPG più adatto alle vostre esigenze.