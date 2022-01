Giochi PlayStation 3 visibili sul PlayStation Store di PS5. Un bug?

I giochi PlayStation 3 hanno cominciato a fare capolino sul PlayStation Store di PlayStation 5. Una comparsa che nelle scorse ore ha cominciato ad alimentare il rumor secondo il quale i vecchi titoli PlayStation potrebbero presto essere retrocompatibili sulla console next-gen di Sony. Ma potrebbe pure essere un semplice bug.

Sony aveva parlato in passato di un programma denominato Spartacus che andrebbe a portare tutto il parco titoli PlayStation all'interno di un unico store; una sorta di concorrente di Xbox Game Pass e che permetterebbe di giocare ai vecchi titoli su PS5.

Bug o mossa contro Xbox Game Pass?

Inizialmente sullo store di PlayStation 5 è apparso il solo Dead or Alive 5, ma nelle ore successive l'elenco ha cominciato a crescere vedendo l'aggiunta di altri titoli come Bejeweled 3 e Prince of Persia: The Two Thrones HD.

Sony ancora non ha commentato la notizia e ci sono tutte le possibilità che si tratti di semplici bug visivi, tuttavia l'eventuale disponibilità di giochi PS3 sulle console PS5 sarebbe un importante vantaggio nei confronti della concorrenza di Xbox Game Pass.

Secondo le ultime informazioni, l'accesso ai giochi PlayStation 3 potrebbe essere limitato alla fascia più costosa di un eventuale abbonamento, che includerebbe anche i titoli PS1 e PS2.

Poiché i dettagli concreti sul programma Spartacus sono ancora molto scarsi, i giocatori interessati dovranno aspettare ancora un po' prima di vedere se Sony ha tra le mani un'alternativa davvero convincente a Xbox Game Pass.