God of War: disponibile a partire da oggi il pre-caricamento su Steam

Pronti a mettere le mani su God of War per PC? Il pre-caricamento su Steam sarà disponibile a partire dalle 17 di oggi, 12 gennaio. A comunicare la notizia gli stessi sviluppatori del Santa Monica Studio, in un post su Twitter. Nonostante l'uscita sia fissata per il 14 gennaio, nella giornata di ieri il titolo è stato oggetto di un video-leak dalla durata di due ore, nel quale i fan hanno potuto dare un'occhiata in anteprima alla giocabilità su PC, possibile anche con semplici mouse e tastiera senza necessariamente l'uso di un controller.

A differenza dell'originale, pubblicato per PlayStation 4 nel 2018, il porting su PC presenta un miglioramento della risoluzione (fino a 4K), frame-rate illimitato, ottimizzazioni delle prestazioni e supporto fin dal lancio per NVIDIA DLSS e NVIDIA Reflex (ne abbiamo parlato meglio in questa news). Per quanto riguarda i requisiti, è richiesto come minimo un Intel i5-2500k (4 core 3.3 Ghz) oppure un AMD Ryzen 3 1200 (4 core 3.1 Ghz), 8 GB di RAM e NVIDIA GTX 960 (4 GB) oppure AMD R9 290X (4 GB). Di seguito la tabella completa con i requisiti di sistema.

God of War: vesti nuovamente i panni di Kratos

La trama, invece, ricalca le avventure del titolo già pubblicato per PlayStation 4. “Lasciatosi alle spalle la sua sete di vendetta verso gli dèi dell'Olimpo, Kratos ora vive nella terra delle divinità e dei mostri norreni. È in questo mondo ostile e spietato che dovrà combattere per la sopravvivenza e insegnare a suo figlio a fare lo stesso. Kratos è di nuovo padre. Nella sua nuova veste di mentore e protettore di Atreus, un figlio intenzionato a conquistare la stima del padre, Kratos è costretto ad affrontare e a gestire la rabbia che lo ha sempre caratterizzato in un mondo molto pericoloso insieme al figlio. Esplora un regno oscuro e in balia degli elementi, pieno di temibili creature

Dalle eleganti colonne di marmo dell'Olimpo alle aspre montagne, foreste e grotte del folklore nordico di epoca pre-vichinga: un mondo completamente nuovo, corredato da un proprio pantheon di creature, mostri e dèi”.