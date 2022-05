God of War incontra i Simpson: Kratos e Atreus sono Homer e Bart in una mod

Mentre i fan attendono al varco God of War Ragnarok su PlayStation 4 e PlayStation 5, il soft reboot della saga targato 2018 continua a stupire e ad emozionare.

Non solo per le sue qualità intrinseche, tra narrazione e gameplay, ma anche grazie all’inventiva e al talento degli appassionati. Quello che possiamo gustarci nell’ultima mod rilasciata per la versione PC di God of War, che va a popolare l’immaginario norreno del titolo di casa Santa Monica Studios nientemeno che con I Simpson.

Come potete verificare anche voi nel video presente in apertura di articolo, Homer e Bart vanno a prendere il posto di Kratos e Atreus, padre e figlio chiamati a combattere miti e mostruosità della cultura nordica. Le armi, in questo caso, sono una banale mazza per Homer e la tradizionale fionda per Bart.

Nella mod dei Simpson per God of War, realizzata dallo sviluppatore in erba conosciuto come Omega Fantasy, non poteva poi di certo mancare la comparsa a sorpresa dell’esilarante Ned Flanders, uno dei personaggi più amati dalla community di appassionati della serie creata da Matt Groening. Per l’occasione, lo storico vicino di casa dei Simpson è pronto a vestire i panni di Baldur.

Insomma, si tratta di un ottimo e divertente passatempo in vista del sequel, ancora sprovvisto di una data di lancio ufficiale su console PlayStation. Cosa ne dite, siete curiosi di provarla?