God of War Ragnarok: il PlayStation Database potrebbe aver svelato la data di lancio

Sequel di God of War del 2018, e nono appuntamento della serie videoludica con Kratos, Ragnarok arriverà nel corso del 2022. La finestra temporale di dodici mesi è ormai certa, ma nelle ultime ore è giunta una notizia che consentirebbe agli appassionati di cerchiare con il pennarello un preciso giorno sul calendario.

Nonostante non sia ufficiale, l'informazione ci viene offerta da una fonte a dir poco affidabile: il PlayStation Database. Come riportato su Twitter da PlayStation Game Size, God of War Ragnarok potrebbe fare il suo debutto su PlayStation 4 e PlayStation 5 il 30 settembre 2022. Attenzione però, potrebbe trattarsi di un semplice place-holder.

🚨 According To Playstation Database , God of War Ragnarök Coming September 30th 2022 🟨 Maybe it's Just Place-Holder ! 🟧 #PS5 #GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/g6y61iYMxC — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 27, 2021

Pensando alle date di altre esclusive PlayStation per il prossimo anno, ovvero Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 previsti rispettivamente per il 18 febbraio e il 4 marzo, l'indiscrezione relativa alla nuova epica avventura di Kratos e Atreus pare abbastanza credibile. Ragnarok infatti andrebbe a posizionarsi sul mercato prima delle festività natalizie (periodo strategicamente favorevole per le vendite) senza però pestare i piedi ad Aloy.

Kratos e non solo

Il lancio dell'ultima fatica di Santa Monica Studio era stato inizialmente fissato per il 2021, la pandemia di COVID-19 ha poi obbligato il team di sviluppo a prendere più tempo per completare il lavoro. Oltre a Kratos e Atreus, in Ragnarok ci sarà spazio anche per Freya, Mimir, Brok, Sindri, Angrboda, Durlin, Tyr e Thor. Quest'ultimo è stato fortemente criticato per via del suo aspetto, secondo alcuni poco adatto alla personificazione del fulmine.

Nel 2022 God of War (2018) arriverà anche su PC Windows, precisamente il 14 febbraio.