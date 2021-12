Presentato durante l'evento DC FanDome del 2020, Gotham Knights era inizialmente previsto per il 2021. Purtroppo, al pari di altri, il videogioco con Nightwing, Batgirl, Robin e Red Hood è stato posticipato al 2022 ed arriverà su PC Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. La domanda a questo punto è: debutterà prima il gioco o il telefilm annunciato in queste ore?

Sì perché, come riportato da Variety, sulla rete statunitense The CW andrà presto in onda una serie televisiva incentrata proprio sui “partner” del Cavaliere Oscuro. Ad occuparsi della sceneggiatura saranno gli autori di Batwoman (Natalie Abrams, James Stotereaux e Chad Fiveash), altro show trasmesso da The CW.

E non poteva di certo mancare il contributo di Greg Berlanti, il noto produttore a cui si deve la nascita del seguitissimo Arrowverse, ovvero il media franchise composto da Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Batwoman e Superman & Lois. Tutti show nelle mani – che sorpresa – del canale via cavo sopracitato.

Primi dettagli su Gotham Knights

La produzione televisiva basata sulla serie a fumetti Gotham Knights, per dispiacere di tanti, non è collegata in alcun modo al videogioco sviluppato da WB Games Montréal e non è da intendersi come uno spin-off di Batwoman.

Nello show, dopo l'omicidio di Bruce Wayne, il suo figlio adottivo ribelle stringe una improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman, tutti dietro le sbarre per aver ucciso il Giustiziere Mascherato. Come criminali più ricercati della città, questi disadattati rinnegati devono lottare per riabilitare i propri nomi. Ma in una Gotham senza Cavaliere Oscuro a proteggerla, la città precipita e si ritrova nel suo momento più difficile. Tuttavia, la speranza arriva dai luoghi più inaspettati, poiché la squadra di fuggitivi diventerà la prossima generazione di salvatori nota come Gotham Knights.

Non sappiamo quale minaccia Nightwing e soci si ritroveranno ad affrontare nella serie TV. Che sia lo zampino proprio della Corte dei Gufi, come nell'action game in arrivo nel 2022?