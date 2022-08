Gotham Knights: la morte di Batman nella nuova avventura per PC, PS5 e Xbox Series X/S

Gotham Knights è senza ombra di dubbio uno dei titoli più attesi dell’anno dagli appassionati di videogiochi, e da chi si professa fan di supereroi e villain dell’universo DC Comics.

In uscita il 25 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e già protagonista di un lungo video di gameplay rilasciato da IGN, l’avventura di Warner Bros. Interactive Entertainment torna a mostrarsi a schermo in una clip in cinematica sì breve, ma assai intensa.

Babs and Dick will always have each other's backs. #GothamKnights pic.twitter.com/EOk4bzRJ7w — Gotham Knights (@GothamKnights) August 5, 2022

Con il tweet poco più in basso in questo stesso articolo, il team di sviluppo ha infatti condiviso una interessante sequenza di gioco tratta dall’avventura della Bat-Famiglia. Nello specifico, nel video vediamo Barbara Gordon e Dick Grayson – gli alter-ego di Batgirl e Nightwing – nel corso di una sessione di allenamento presso la base operativa degli eredi di Batman. Sullo sfondo, aleggiano intanto le lugubri conseguenze scatenate dalla prematura scomparsa del Cavaliere Oscuro, per via della morte di Bruce Wayne.

Oltre a Batgirl e Nightwing, in Gotham Knights i giocatori potranno vestire i panni di Robin e di Cappuccio Rosso, in un’avventura supereroistica attesa su PC e console di nuova generazione.