Gran Turismo 7: pubblicato il trailer dedicato alle funzionalità del DualSense

Polyphony Digital ha nuovamente pubblicato un trailer (visionabile nel presente articolo) su YouTube dedicato al suo ambizioso Gran Turismo 7, in uscita sia su last che su current-gen. Il video in questione, questa volta, si concentra sulle caratteristiche implementate nel racing game grazie alla presenza del DualSense, ovvero il pad di PlayStation 5.

Ebbene, il produttore della serie e di Gran Turismo 7, ovvero Kazunori Yamauchi (il quale aveva già parlato del collezionismo nello scorso trailer), si è espresso in merito agli aspetti concernenti il controller e l'audio di gioco. Per quanto riguarda l'audio design, Yamauchi si è detto entusiasta di quanto prodotto.

Ogni auto, spiega Yamauchi, sarà dotata di un suono unico immediatamente riconducibile allo specifico mezzo automobilistico. Anche in Gran Turismo 6, Polyphony Digital aveva prestato particolare attenzione a questo dettaglio.

Dunque, in Gran Turismo 7 vedremo toccare risultati impressionanti da questo punto di vista, soprattutto in considerazione della già elevata qualità dell'audio nel capitolo precedente. I rumori dei motori, così anche dei suoni ambientali, saranno resi in maniera ancor più realistica.

Ma non è finita qui in fattore di realismo. Altra caratteristica del tutto fondamentale, ma solo nella versione PlayStation 5 del titolo, sarà l'implementazione delle funzionalità del DualSense. Nel racing game, conferma Yamauchi, sarà possibile percepire diverse sensazioni tattili a seconda delle condizioni dei tracciati.

La vibrazione del DualSense, infatti, muterà a seconda del modo in cui le gomme interagiscono con superfici differenti, ma anche in relazione alle condizioni metereologiche.

Ricordiamo a tutti che Gran Turismo 7 verrà reso disponibile sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4 a partire dal 4 marzo 2022.