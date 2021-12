Gran Turismo 7, un video gameplay mostra Deep Forest Raceway

Gran Turismo 7 torna a mostrarsi con un video gameplay inedito che ha per protagonista la classica pista Deep Forest Raceway.

Il filmato, disponibile in apertura di questo articolo, è stato catturato dalla versione PlayStation 5 del gioco e ci mostra una porzione di gara tratta dalla visuale interna aggiornata.

Obiettivo del video, oltre a fornirci uno sguardo su una pista storica della serie, è proprio incentrato sulla nuova telecamera dal cockpit, che punta a fornire al giocatore un maggior livello di realismo e immersione con i movimenti del casco che tendono a seguire più verosimilmente le varie traiettorie.

Per quanto riguarda il tracciato, invece, qualunque appassionato della serie sarà felice di scoprire il suo ritorno. Si tratta infatti di una pista presente in tutti i capitoli del franchise, fatta eccezione per Gran Turismo Sport, l'ultimo e finora unico episodio lanciato per PlayStation 4.

Tratto distintivo della saga è innegabilmente la cura nel dettaglio voluta dal creatore Kazunori Yamauchi, un aspetto che qui si nota in tutta la sua potenza, dallo skybox all'illuminazione fino a passare per le ombre proiettate in tempo reale. La palette cromatica è la solita tipica della serie che garantisce un impatto visivo quasi fotorealistico.

Man mano che ci avvicineremo al lancio, è lecito attendersi che Polyphony Digital pubblichi ulteriore materiale su Gran Turismo 7, di cui ancora non conosciamo le informazioni ufficiali circa tutte le piste e le auto presenti nel gioco. Appare scontata tuttavia la presenza del leggendario Nürburgring, più volte citato da Yamauchi nel corso delle sue interviste.

Gran Turismo 7 è previsto il 4 marzo 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5 e non dovrebbe subire ulteriori ritardi. L'ente di classificazione per contenuti australiano ha inserito di recente il gioco tra le sue valutazioni: un dettaglio che solitamente indica una vicinanza al debutto sul mercato ormai imminente.