La più recente uscita sul mercato riguardante Grand Theft Auto è tutto fuorché memorabile. Fortuna sia ancora in giro GTA V, pubblicato da Rockstar Games nel “lontano” 2013 su PlayStation 3, Xbox 360 e PC Windows. Certo, dopo tanti anni è lecito pensare ad un nuovo capitolo, ma il quinto appuntamento con la celebre saga ha ancora tanto da offrire.

Realtà o finzione? Il dubbio sorge dando uno sguardo all'ultimo lavoro di Digital Dreams, che sul suo canale YouTube ha pubblicato un video non a caso intitolato “La mod più realistica di GTA V”. Dopo edifici è traffico, il ritocco riguarda ora l'illuminazione e i riflessi del gioco dei record di Rockstar Games.

Stando a quanto si vede, non si commetterebbe un errore a definire “next-gen” il GTA V cucinato da Digital Dreams su PC. Gli ingredienti della ricetta sono le mod QuantV, GTAV 5Real and Streetlights e Volumetrics, e il risultato finale è incredibilmente convincente.

I dettagli degli ambienti, i riflessi sull'asfalto bagnato e sui veicoli, il sistema di illuminazione, gli effetti meteo sullo sfondo: è davvero il Grand Theft Auto 5 di nuova generazione.

Purtroppo la versione di Digital Dreams non è per tutti e per un vero aggiornamento next-gen bisognerà aspettare ancora qualche mese. La Enhanced Edition di GTA V arriverà nel corso del 2022 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.