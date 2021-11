GTA 5 in uscita su Nintendo Switch? Il rumor spunta in rete

Mentre la Grand Theft Auto Trilogy ha finalmente graziato un po' tutte le console in commercio con tre classici senza tempo, l'inaffondabile GTA 5 continua a far parlare di sé. E non per la riedizione già annunciata destinata alle console di nuova generazione – quindi PS5 e Xbox Series X/S.

A sentire l'insider Samus Hunter, il quinto capitolo della saga criminale di Rockstar Games e altri titoli della software house americana potrebbero infatti arrivare anche sugli schermi di Nintendo Switch, con la compagnia che starebbe lavorando con Nintendo per cercare di adattare il Rage Engine, alla base di quasi tutti i giochi di Rockstar, sulla console ibrida.

Per il momento si tratta dunque solo di una voce di corridoio, che arriva però da un insider che ha in passato ha anticipato annunci poi rivelatisi effettivamente esistenti. Secondo quanto riferito da Samus Hunter sul suo profilo Twitter, l'informazione gli è stata riferita da una fonte rimasta anonima, ma che sarebbe a conoscenza di questi contatti esistenti tra Rockstar Games e Nintendo.

This is information that was given to me by an outside source than I have, but has been proven correct on some previous information. Apparently Nintendo is working with Rockstar to adapt the RAGE engine on Switch to bring new games to it (it's not the GTA Trilogy)#NintendoLeaks

— Samus Hunter | Nintendo Leak and News Inside (@SamusHunter2) November 5, 2021