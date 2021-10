GTA 6: Dr. Dre sta lavorando alla colonna sonora, dice Snoop Dogg

Tra leaker autorevoli e rumor infondati, l'indiscrezione più interessante e verosimile sullo sviluppo di GTA 6 arriva da Snopp Dogg. Durante una recente intervista a Rolling Stone, il rapper ha svelato che l'amico Dr. Dre è a lavoro per produrre la colonna sonora del nuovo open world di Rockstar Games.

Seconto Dogg, l'artista non starebbe quindi lavorando ad un nuovo album, bensì ad alcuni brani per GTA 6. Riportiamo di seguito le parole esatte pronunciate dal rapper:

“So che è in studio. So che sta facendo della gran bella musica. E parte della sua musica è collegata al gioco di GTA che sta per uscire. Penso che la sua musica arriverà proprio attraverso il nuovo GTA.”

Queste parole fanno intendere che ci sia una stretta collaborazione tra Dr. Dre e Rockstar Games, ma il nuovo GTA 6 non viene nominato direttamente. La partnership potrebbe anche far riferimento all'uscita di un grosso DLC per GTA 5, non ci sarebbe da stupirsi in tal caso, dopo tutto sappiamo bene che il nuovo capitolo della serie è ben lontano dal rilascio ufficiale.

Possiamo ipotizzare anche che, sebbene il day one del gioco sia lontano, la colonna sonora di Dre serva al publisher per confezionare il primo trailer ufficiale, da pubblicare in occasione dell'annuncio di GTA 6, che arriverà ovviamente ben prima rispetto all'effettivo rilascio del gioco.