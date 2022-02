GTA Online: ricompense triple nelle modalità a tema San Valentino, tutte le novità

Si avvicina San Valentino, ma in GTA Online non c’è solo amore nell’aria: tutte le mappe di “Finché morte non vi separi” frutteranno GTA$ e RP tripli per tutta la prossima settimana.

La vita amorosa di chi vive a Los Santos è un po’ diversa che altrove… “Finché morte non vi separi” è un ottimo esempio delle uscite a quattro tipiche di LS: ogni coppia di giocatori condivide un’unica vita. Se uno dei due muore, l’altro morirà insieme a lui. Restare vicino al proprio partner è un’ottima idea. Avrete accesso a bonus di rigenerazione, quindi la dipendenza affettiva, in questo caso, fornisce un vantaggio strategico.

Se ciò non è di vostro gradimento, potete sempre ripiegare su “Matrimonio di fuoco”, un mini deathmatch a squadre ambientato nella cappella di Paleto Bay: avrete a disposizione solo il fucile a pompa. Costa molto meno di un matrimonio tradizionale e frutterà ricompense triple per tutta la settimana.

Gallivanter Baller ST ora disponibile

Alcune coppie di parole sono proprio male assortite: dentifricio e caffè, cultura e Sandy Shores, SUV e virilità… ma oggi le cose sono cambiate. Il Baller ST è arrivato tra noi e ha demolito gli stereotipi con la stessa efficacia con cui riesce a distruggere i paraurti delle auto che gli si trovano davanti.

Il Gallivanter Baller ST, la più innovativa invenzione dopo la ruota: e se non ne avete riscattato uno durante le feste, è ora disponibile da Legendary Motorsport.

Abbigliamento a tema San Valentino e mitragliatrice Gusenberg gratis

San Valentino è anche l’occasione perfetta per farsi belli: ecco perché tutti i giocatori potranno avere gratis le versioni rosa, rosse e bianche delle armi e l’abbigliamento del pacchetto Speciale Strage di San Valentino per tutta la settimana. Potrete avere gratis anche la mitragliatrice Gusenberg in tutti i negozi Ammu-Nation.

Diamante rosa avvistato a Cayo Perico

L’amore non è un’esclusiva della terraferma: cercate di intrufolarvi nel paradiso baciato dal sole di Cayo Perico e di farvi strada nella fortezza di El Rubio. Pare che il boss sia riuscito a mettere la mani su un diamante rosa: occhio ai video di sorveglianza della villa! Se riuscite a sgraffignarlo e a sopravvivere, avrete la possibilità di guadagnare un discreto gruzzolo.

GTA$ e RP tripli in incarichi e missioni della storia di Casinò

Aiutate Agatha Baker e i Cheng a lottare contro i Duggan nelle missioni della Storia di Casinò o chiamatela per richiedere un incarico del casinò e aiutarla nelle operazioni di manutenzione: riceverete GTA$ e RP tripli per tutta la settimana.

GTA$ e RP doppi nei Viaggi sballati

I Viaggi sballati sono ora disponibili per tutti i giocatori nel menu Attività: non dovrete più completare il Contratto VIP di Dr. Dre.

Trovate maggiori info in proposito qui:

GTA Online: The Contract, i brani di Dr. Dre sono ora disponibili

Potete anche entrare in queste disavventure extracorporee utilizzando la funzione Partita veloce disponibile sull’ iFruit. Fatti aiutare a lanciare l’attività commerciale più fumosa di Los Santos nei Viaggi sballati e guadagna GTA$ e RP doppi come ricompensa per le tue fatiche.

Inoltre, sei nuovi brani di Dr. Dre che sono stati pubblicati per la prima volta in GTA Online: The Contract sono ora disponibili per l’ascolto su tutte le principali piattaforme di musica digitale, incluse Apple Music e Spotify.

La Maglietta “Le molte mogli di Alfredo Smith”

Volete dimostrare a tutti che siete veri cinefili? Sfoggiate la vostra ammirazione per un ex pilota che ama sposare la stessa donna più volte: questa settimana basterà accedere per ricevere la maglietta dedicata a Le molte mogli di Alfredo Smith.

Veicolo trofeo della settimana: Albany Roosevelt

Ma forse l’unico amore della vostra vita è la strada: in questo caso, sappiate che i membri dell’Autoraduno di LS che vinceranno una serie di gare clandestine per tre giorni consecutivi avranno l’Albany Roosevelt che fa bella mostra di sé sullo Slamtruck nel cuore dell’Autoraduno. È una limousine così classica e senza tempo che non sfigurerebbe in un museo.

Provate la Vapid Dominator ASP, la Bravado Gauntlet Hellfire e la Declasse Impaler

Passate dall’area di prova dell’Autoraduno per fare un giro su Vapid Dominator ASP, Bravado Gauntlet Hellfire e Declasse Impaler: saranno tutte addobbate per festeggiare San Valentino.

Il primo premio della settimana: BF Club rosa

Nulla fa battere il cuore come le fiches che cadono e l’odore della sconfitta. Passate dall’atrio del Casinò e Resort Diamond e fate un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, abbigliamento, accessori, snack e premi misteriosi. Il primo premio della settimana è la splendida BF Club rosa che fa bella mostra di sé sul podio.

Sconti

Nessuno perde la testa per un appartamento vista cemento. Concedetevi di toccare il cielo con un dito con un appartamento di lusso: l’attico principale del Diamond è scontato del 20% e abbiamo il -30% sulle sue opzioni di personalizzazione fino al 16 febbraio. Inoltre, questa settimana abbiamo a disposizione sconti su una serie di veicoli; qui sotto l’elenco completo.

Veicoli in saldo

Dewbauchee JB 700 – 30%

Dewbauchee JB 700W – 30%

Vapid Retinue Mk II – 30%

Vapid Peyote – 30%

Vapid Peyote Gasser – 30%

Declasse Drift Yosemite – 30%

Albany Roosevelt Valor – 40%

Vantaggi di Prime Gaming

I giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 100.000 GTA$ per aver giocato questa settimana.

Per approfittare dei vantaggi futuri, andate sul sito di Prime Gaming e registratevi. Visitate il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.