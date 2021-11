GTA Trilogy: versioni PS4 e PS5 a confronto in un video (che mostra i problemi di ottimizzazione)

A distanza di poche ore dal lancio della GTA Trilogy Definitive Edition sono già comparse in rete le prime comparazioni fra le diverse versioni del gioco; nel caso del video qua sotto – pubblicato dallo youtuber ElAnalistaDeBits – vengono paragonate le edizioni PS4, PS4 Pro e PS5.

Come era lecito aspettarsi, la versione PlayStation 5 è in grado di offrire le migliori performance in termini velocità e aspetto grafico, anche se con la modalità “Quality Mode” si registrano importanti problemi di fluidità in certe aree particolarmente affollate nell'open world, di notte. Evidentemente ci sono importanti problemi di ottimizzazione, come evidenzia lo stesso YouTuber nella descrizione del suo video.

Rimane inoltre il problema del pop-in già presente nelle versioni originarie dei tre titoli. Sembra inoltre che i riflessi delle superfici siano state ottimizzate meglio per la vecchi console Sony rispetto alla PS5. Bene, invece, sempre secondo ElAnalistaDeBits, il sistema di illuminazione e il miglioramento grafico dei modelli poligonali.

Ricordiamo che la GTA Trilogy comprende Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, e Grand Theft Auto: San Andreas. Sviluppato originariamente da Rockstar Games, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è stato adattato per le piattaforme moderne da Grove Street Games utilizzando l’Unreal Engine per rendere questi classici più immersivi che mai.

Disponibilità e console

I tre giochi inclusi in Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition includono miglioramenti specifici per le singole piattaforme di gioco, tra cui la mira con giroscopio, l’uso del touch screen per lo zoom, per muovere la visuale e per selezionare i menu per Nintendo Switch, il supporto alla risoluzione 4K con prestazioni fino a 60 FPS su PlayStation 5 e Xbox Series X, e il supporto NVIDIA DLSS per PC.

A partire da ieri, 11 novembre, i giocatori in possesso dell’Xbox Game Pass avranno accesso anche a Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition, mentre Grand Theft Auto III – The Definitive Edition sbarcherà su PlayStation Now a partire dal 7 dicembre.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è disponibile in formato digitale per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Può essere acquistato su PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop e sul Rockstar Games Launcher. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition uscirà anche su supporto fisico per Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4 a partire dal 7 dicembre e sbarcherà sui dispositivi iOS e Android nella prima metà del 2022.