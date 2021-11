Gucci presenta un esclusivo modello di Xbox Series X da 7.000€

Cos'hanno in comune Gucci e Microsoft? Nulla, a parte un anniversario condiviso: vent'anni dalla prima Xbox e cent'anni dalla fondazione della celebre casa di moda. È proprio per celebrare queste due ricorrenze che è stato presentato un nuovissimo modello di Xbox Series X firmato Gucci. La console ispirata all'alta moda sarà disponibile dal prossimo 17 novembre in quantità limitatissima, al prezzo di ben 7.000 euro l'una.

“Con 100 console Xbox Series X numerate in edizione limitata – si legge sul sito web ufficiale di Gucci –, reinventate attraverso dettagli d’archivio, la collaborazione tra Xbox e Gucci rielabora in chiave contemporanea le origini della Maison nel mondo dello sport e del tempo libero”. L'esclusiva console presenta sulla scocca un elegante motivo con monogramma laser-cut. Un'evoluzione del classico design a rombi, che riporta le lettere GG: un fine gioco di parole che rappresentano sia le iniziali di Guccio Gucci che la frase Good Game, utilizzata nell'ambito gaming.

La stessa frase è riportata anche sulla valigetta rigida a righe blu e rosse, al cui interno è contenuta la console ed i suoi accessori. “Il motivo GG, simbolo iconico della Maison, entra del mondo degli e-Sports con le stampe “XBOX e “GOOD GAME” – precisa il sito web di Gucci – Il design definisce una valigetta rigida con righe blu e rosse che richiamano le origini della Maison”.

Un motivo a bande blu e rosse, ispirate al nastro web della Maison, arricchisce i due controller wireless griffati Gucci, inclusi nel bundle insieme all'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Questo esclusivo modello d'alta moda verrà rilasciato ufficialmente il prossimo 17 novembre. Nonostante il costo non proprio economico, potrebbe interessare particolarmente ai collezionisti del settore, per via della tiratura limitata e dell'ovvia notorietà di uno dei brand di moda più famosi al mondo.