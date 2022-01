Guilty Gear -Strive-: character trailer per il DLC di Baiken e nuova modalità di gioco

Fin dall'uscita di Guilty Gear -Strive- lo scorso giugno, Arc System Works è stata subissata di richieste per l'inclusione, tra i personaggi supplementari, della samurai vagabonda Baiken, da sempre uno dei personaggi più amati della saga. Ebbene, i fan saranno ora accontentati: il personaggio sarà infatti disponibile con il nuovo DLC, disponibile in anteprima per i possessori di Season Pass a partire dal 28 gennaio e dal 31 per l'acquisto singolo.

Al personaggio è legata anche una nuova arena di combattimento, denominata Lap of the Kami, compresa nel Season Pass o disponibile per l'acquisto separato per tutti i giocatori.

La nuova modalità Combo Maker di Guilty Gear -Strive-

Inoltre, l'aggiornamento del 28 gennaio introdurrà una nuova modalità gratuita di gioco e allenamento, la Combo Maker, che permetterà di inventare, sperimentare e condividere combinazioni di mosse originali. Potete vedere il video introduttivo a quest'indirizzo.

We have released an introduction video of the new mode "Combo Maker" to be added on 1/28 (Friday)!

Create your own combo and share it with players around the world!🤘

Watch now: https://t.co/87vHx7Kz8L#GuiltyGearStrive #ComboMaker pic.twitter.com/2a2NkYZ2IC — ArcSystemWorks ➡️ #GuiltyGearStrive available now! (@ArcSystemWorksU) January 24, 2022

Guilty Gear -Strive-, lo ricordiamo, è il nuovo capitolo della storica serie di picchiaduro Guilty Gear, dedicato a tutti i giocatori e ai fan dei giochi di combattimento che cercano un titolo dall'appeal dei classici arcade 2D degli anni '90 ma con tutti gli accorgimenti moderni.

L'alta qualità della tecnica di animazione dell'acclamata serie Guilty Gear Xrd dà vita a una grafica 3D, ben mascherata dallo stile anime disegnato a mano (2,5D). I personaggi carismatici della serie sono completamente rivisitati e affiancati da molti nuovi personaggi.

L'azione di gioco è rielaborata rispetto agli episodi precedenti. Tuttavia, il sistema rimane semplice da apprendere, ma è anche complesso, per chi vuole davvero padroneggiarlo.

Il gioco, inoltre, è noto per l'elevata qualità artistica, il superbo character design e le musiche: la colonna sonora presenta numerosi brani rock composti da Daisuke Ishiwatari.

La modalità storia, inoltre, è pensata non solo per gli appassionati di Guilty Gear, ma anche per gli amanti degli anime.

Il titolo, pubblicato da Bandai Namco, è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.