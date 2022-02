Guitar Hero, il miglior videogiocatore del mondo era un imbroglione

Il migliore giocatore di Guitar Hero, il popolare videogioco musicale di Activision (quindi ora passato a Microsoft) tanto in voga una quindicina di anni fa, è in realtà un imbroglione.

Stiamo parlando di Schmooey, nome che non vi dirà nulla a meno che non siate fan del franchise di Activision. Allora in quel caso saprete bene che si tratta del migliore di tutti, le cui esagerate capacità nel rhythm game hanno in effetti fatto sorgere dubbi circa la genuinità dei suoi video gameplay. E così era, in effetti: per diventare il migliore di tutti ha barato spudoratamente.

Schmooey ha pubblicato per anni diversi video su YouTube dove si mostrava a completare quasi tutte le canzoni al 100%. A sbugiardare lo youtuber il suo ultimo video: durante l'esecuzione della canzone 9 Patterns Of Eternal Pain, infatti, alcuni fan si sono accorti che Schmooey in realtà muoveva le dita senza coerenza con ciò che accadeva su schermo e alcuni pulsanti non venivano proprio schiacciati. Non solo: al termine del video è apparso un overlay di Windows Media Player.

Guitar Hero, l'eroe confessa e…scompare

Di fronte a queste prove schiaccianti, il ragazzo non ha potuto fare altro che confessare i tanti anni di bugie e spiegare di aver sfruttato varie tecniche per riuscire ad apparire quello che in realtà non era, falsificando diversi filmati. Ma non tutti.

Tuttavia lo youtuber Karl Jobst (come potete vedere nel video sopra) ha eseguito una sorta di vera e proprio inchiesta e, analizzando fotogramma per fotogramma ogni singolo video, ha dimostrando che ogni gameplay pubblicato da Schoomey è in realtà fasullo.

Successivamente al video di Jobst, Schmooey ha cancellato ogni suo video sul Tubo, chiuso i suoi account social ed è sparito praticamente dall'universo della rete.