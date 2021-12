Halo Infinite: le nuove playlist multiplayer arrivano in settimana

Il multiplayer di Halo Infinite è pronto ad accogliere le prime nuove playlist in settimana. Lo ha annunciato 343 Industries, che ha svelato anche i dettagli della novità.

Con un aggiornamento pubblicato su Reddit, il community director Brian Jarrard ha spiegato che il 14 dicembre sono in arrivo quattro playlist multiplayer inedite: Slayer, Fiesta, Free for All e Tactical Slayer (SWAT).

Parlando di Slayer, Jarrard afferma che avremo soltanto le varianti base di questa modalità, ma presto ne verranno aggiunte altre. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che quest'ultime non sarebbero state pronte in tempo prima delle festività natalizie. Per questo si è preferito lanciare Slayer con alcune offerte di base, che verranno rafforzate ed espanse in futuro.

È molto importante anche il passo successivo del post di Jarrard.

“L'aggiornamento della prossima settimana includerà anche modifiche alle sfide, tra cui la rimozione di alcune specifiche per modalità particolarmente frustranti, la riduzione di alcuni requisiti per altre, la riduzione dell'intensità della sfida finale settimanale e l'aggiunta di nuove sfide specifiche. Personalmente non vedo l'ora di dare un'occhiata a una nuova categoria di sfide basata sull'accumulo di punti giocatore (un piccolo passo iniziale verso i punti esperienza basati sulle prestazioni).“

Il discorso riguarda specificatamente il sistema di progressione nel Battle Pass, uno degli aspetti più criticati del multiplayer, che adesso includerà appunto una nuova categorie di sfide concentrata sull'accumulo del punteggio del giocatore. In questo modo, la progressione all'interno del Pass dovrebbe essere basata più sulle prestazioni.

Staremo a vedere. Nel frattempo, ricordiamo che Halo Infinite è disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Il gioco è incluso nel catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass.