Halo: serie TV in arrivo nel 2022 su Paramount+

Ieri sera Microsoft ha festeggiato i 20 anni di Xbox, rilasciando a sorpresa il multiplayer free-to-play del nuovo Halo Infinite. Il colosso americano ha approfittato dell'evento per annunciare l'uscita di una serie TV dedicata alla serie Halo, in uscita nel 2022 in streaming sulla piattaforma Paramount+.

Non abbiamo ancora molte informazioni a riguardo, ma sappiamo che il portagonista, Master Chief, sarà interpretato da Pablo Schreiber, attore noto per la serie American Gods. Per ora abbiamo soltanto un breve teaser, che introduce la nuova produzione Paramount che porterà sil piccolo schermo le avventure di una delle serie di punta del marchio Xbox.

Le produzioni televisive o cinematografiche ispirate al mondo videoludico si sono spesso rivelate delle amare delusioni, ma non fasciamoci la testa prima del tempo, potrebbe trattarsi della famosa “eccezione che conferma la regola”.

Intanto il multiplayer free-to-play del nuovo Halo Infinite è finalmente disponibile su PC e Xbox, in poche ore ha già scalato le classifiche dei titoli più giocati su Steam, superando New World e Apex Legends.