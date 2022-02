Harry Potter - Scopri la magia: trailer d'annuncio, come pre-registrarsi

Dopo una lunga attesa arriva anche in occidente Harry Potter: Scopri la magia (Harry Potter: Magic Awakened), nuovo gioco mobile dedicato al Wizarding World. Sono stati infatti pubblicati da Portkey Games il nuovo trailer e il sito ufficiale, disponibile anche in italiano.

Harry Potter: Scopri la magia su Android e iOS

Finora il gioco era stato reso disponibile solo in estremo oriente, a partire dalle regioni di lingua cinese, ma finalmente anche noi potremo provare questo nuovo titolo, sorta di RPG con combattimenti basati sulle meccaniche da card game.

Sul sito ufficiale potrete iscrivervi alla newsletter per avere tutti gli aggiornamenti non appena resi disponibili: potete anche pre-registrarvi sulle pagine specifiche del Google PlayStore (per sistemi Android) e su App Store (per iOS: la pagina specifica sarà disponibile prossimamente). Non c’è ancora una data specifica annunciata, ma dovrebbe essere ormai prossima.

Questa la presentazione ufficiale del gioco:

Impara a padroneggiare la magia! Hai ricevuto la lettera di accettazione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, perciò preparati ad affrontare entusiasmanti duelli magici multigiocatore in tempo reale, a visitare gli stupefacenti negozi di Diagon Alley, a svelare misteri mentre esplori le sale di Hogwarts, a giocare a Quidditch, a esplorare la Foresta Proibita e molto altro in questo nuovo gioco di ruolo con carte collezionabili!

Nel gioco si potranno esplorare le sale di Hogwarts, partecipare alla vita scolastica, alle lezioni e agli allenamenti di Quidditch. Si avrà a che fare con creature fantastiche, distillazione di pozioni, esperimenti magici di ogni tipo. La varietà di incantesimi a disposizione sarà enorme, e naturalmente si potrà duellare con altri personaggi… e altri giocatori.

Il fulcro del sistema di combattimento sarà dato dalla collezione e gestione delle carte presenti nel proprio libro di incantesimi.

Sempre su Harry Potter:

Hogwarts Legacy: uscita a settembre per il videogioco di Harry Potter?