È calato il sipario anche su Hawkeye, quarta serie live-action del Marvel Cinematic Universe in esclusiva su Disney+ (“What If…?” è d'animazione). L'ultimo episodio è disponibile sulla piattaforma di streaming della Casa di Topolino dal 22 dicembre, una chiusura che Marvel ha utilizzato per augurare buone feste a tutti i fan. E a buon ragione, se si considerano il periodo e la splendida atmosfera della New York che fa da cornice all'avventura dei due arcieri.

In “Buon Natale a me!”, Clint Barton sfoggia sulla pista ghiacciata del Rockefeller Center un nuovo costume. Nulla di particolarmente ispirato e così originale, ma comunque gradevole alla vista.

Pareri personali a parte, l'outfit in questione è da oggi 23 dicembre disponibile anche in Marvel's Avengers, il videogioco corale sui Vendicatori firmato Square Enix.

Things have gotten complicated. 🏹 Inspired by the Marvel Cinematic Universe, the Marvel Studios' Hawkeye Outfit features Clint confronting enemies from his past. Available in the Marketplace on December 23! Stream Marvel Studios' Hawkeye now on Disney+. pic.twitter.com/JBN25EwdCL — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) December 22, 2021

Quella di Hawkeye è l'ultima skin ispirata al Marvel Cinematic Universe a fare capolino nel titolo sviluppato da Crystal Dynamics. Il costume di Thor, ad esempio, è stato aggiunto solo poche settimane fa.

Marvel's Avengers ha da poco accolto un altro amato supereroe, Spider-Man. Il tessiragnatele è ora in sala con No Way Home e gli appassionati si chiedono quando e se la pellicola sbarcherà su Disney+, servizio di streaming che ha trasmesso in esclusiva i sei episodi della prima stagione dello show con Clint Barton e Kate Bishop. E Pizza Dog, ovviamente.