Hearthstone: arriva il Mini-set l'Antro di Onyxia con il nuovo aggiornamento

Accomodatevi pure nella Locanda e scoprite tutte le novità dell’aggiornamento di Hearthstone del 15 febbraio, che porta con sé, tra le altre cose, un Mini-set da 35 carte: L’Antro di Onyxia!

Il Mini-set Antro di Onyxia, composto da 35 nuove carte collezionabili (66 nuove carte in totale) e pieno di Draghi che sfruttano le meccaniche che hanno caratterizzato l’Anno del Grifone, è ora disponibile. Le carte del Mini-set Antro di Onyxia possono anche essere ottenute dalle buste di Divisi nella Valle d’Alterac. L’intero set da 66 carte (4 Leggendarie, 1 Epica (x2), 14 Rare (x2) e 16 Comuni (x2)) è disponibile per l’acquisto dal negozio di gioco o da quello web al prezzo di 14,99 € o 2.000 oro. E, per la primissima volta, si potrà scegliere di acquistare tutte e 66 le carte del Mini-set Dorate. Radunate il gruppo e recuperate dell’equipaggiamento resistente al calore, perché è arrivato il momento culminante, e il più caldo, dell’Anno del Grifone: un’incursione nell’Antro di Onyxia! Date un’occhiata ai nuovi oggetti cosmetici della Battaglia, inclusi Tabelloni e Finali, e imparate a conoscere Bru’kan tramite il suo Libro dei Mercenari.

AGGIORNAMENTI ALLA BATTAGLIA

Nuovi eroi e Amici disponibili

Nuovi oggetti cosmetici: Tabelloni e Finali

Tabellone Battaglia – Giardini di Giada

Tabellone Battaglia – Studio del Cosmo

Finale Battaglia – Impatto Astrale

I Finali della Battaglia sono animazioni che sostituiscono l’animazione standard d’attacco quando il tuo eroe vince un turno di combattimento.

Impatto Astrale è un tabellone con due fasi. Ciò significa che mostra un’animazione speciale ogni volta che il tuo eroe vince un turno e un’altra animazione ancora più grande quando infliggi 15 o più danni all’avversario!

Una volta scelti, i Finali della Battaglia sono globali, quindi qualsiasi eroe tu stia usando mostrerà il Finale scelto al termine di un turno di combattimento. Entrambi i giocatori vedranno il Finale scelto dal giocatore che ha vinto il turno di combattimento.

AGGIORNAMENTO DI MERCENARI (15 e 22 febbraio)

Nuovi Mercenari

Long’xin (Incantatore Leggendario)

Xuen (Combattente Epico)

Niuzao (Protettore Raro)

Yu’lon (Protettore Raro)

Chi-Ji (Incantatore Epico)

A partire dal 15 febbraio, Long’xin, Xuen, Niuzao e Yu’lon saranno disponibili in tutti i modi in cui si ottengono normalmente i Mercenari.

Dal 22 febbraio all’8 marzo, sarà possibile ottenere il Mercenario Epico Chi-Ji e altre ricompense completando un evento con una serie di 10 Incarichi.

LIBRO DEI MERCENARI DI BRU’KAN (15 febbraio)

Lo Sciamano Bru’kan del clan Lanciascura ha fatto del proprio meglio per preparare i giovani mercenari dell’Orda alla battaglia che li attende, ma ora è giunto il momento. Il Naaru infranto si è riformato e il suo potere ha fatto risorgere la vendicativa Strega Tamsin Roame come un Lich! Riuscirà Bru’kan ad attingere alle energie elementali della Valle d’Alterac per evocare Lokholar il Signore del Ghiaccio e porre fine alla guerra fermando Tamsin? Libro dei Mercenari di Bru’kan dal 15 febbraio. Sconfiggendo tutti e otto i boss di quest’avventura lineare otterrai una busta dello Sciamano, contenente solo carte dello Sciamano del formato Standard

Consultate le note della patch 22.4 per ulteriori dettagli: https://playhearthstone.com/it-it/news/23761712

