Hellblade 2: primo trailer gameplay dai TGA 2021

Le indiscrezioni della vigilia sono state confermate. Senua's Saga Hellblade 2 è il primo delle World Premiere mostrate in occasione della cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2021.

Il titolo Ninja Theory ha fatto la sua comparsa con uno spettacolare trailer gameplay in cui possiamo vedere il gioco in azione per la prima volta.

Il filmato, che è disponibile in allegato a questo articolo, ci conferma quella che era la struttura ludica del predecessore: un gameplay indirizzato principalmente alla narrativa, con un impatto scenico di primo piano, focalizzato sulle espressioni della protagonista e sulla costruzione di un mondo di gioco malato e disturbante.

Il nuovo trailer di Senua's Saga Hellblade 2 non è stato accompagnato da ulteriori informazioni: viene soltanto confermato che si tratta di catture in-game e che il gioco è, ovviamente, in lavorazione in esclusiva per Xbox Series X/S e PC Windows. Al termine del filmato compare inoltre la dicitura Game Pass, che sottolinea il debutto al Day One anche sulla piattaforma.

Nulla da fare invece per la data di uscita, senza neanche un generico riferimento a un possibile anno di lancio. La speranza è di saperne qualcosa di più già il prossimo anno, magari in occasione dell'E3 2022 di Los Angeles.