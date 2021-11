Hellblade: Senua's Sacrifice riceve il supporto a Ray Tracing, DLSS e FSR

È arrivato un importante aggiornamento per Hellblade: Senua's Sacrifice, la versione PC del gioco adesso supporta le tecnologie Ray Tracing e DLSS di Nvidia e il FidelityFX Super Resolution di AMD.

L'implementazione del Ray Tracing porta sostanziali migliorie al comparto grafico dell'ottimo titolo targato Ninja Theory, con riflessi ed effetti di luce suggestivi e ai limiti del fotorealismo. Al contempo, grazie a DLSS e FSR, Hellblade guadagna un importante incremento prestazionale, le innovative tecnologie di upscaling consentono di attivare l'RTX senza troppi compromessi in terimini di frame rate.

Su Steam, la pagina ufficiale del gioco illustra i miglioramenti introdotti con il nuovo aggiornamento.

“La nuova build include i preset del Ray Tracing (Basso, Medio, Alto) con riflessi in Ray Tracing e ombre in Ray Tracing in esclusiva con il preset Alto. Pensiamo che questo offra una profondità mai vista prima a Helheim, quindi siamo felici per coloro che rivivranno il viaggio di Senua in un'ambientazione ancora più immersiva.

Hellblade su PC ora supporta DirectX 11 e DirectX 12, compatibile con l'upscaling di Nvidia DLSS e AMD FSA, per un esperienza di gioco ben ottimizzata.”