Hogwarts Legacy: uscita a settembre per il videogioco di Harry Potter?

C'è grande fermento tra i fan di Harry Potter attorno al progetto Hogwarts Legacy. E a ragione, considerando che quello degli sviluppatori di Avalanche Software e del publisher Warner Bros. Interactive pare già dai primi trailer come un actionRPG assolutamente affascinante ambientato nell'universo narrativo nato dalla penna della scrittrice J.K Rowling.

Gioco, questo, che stando agli autori dovrebbe debuttare sugli scaffali fisici e digitali entro la fine del 2022, per quanto non sia mai stata diramata una data di uscita ufficiale.

Ora, dopo che sono state smentiti i rumor che volevano Hogwarts Legacy rimandato al 2023, ne arrivano altri – via PushSquare – sempre concentrati sulla finestra di lancio. Un possibile indizio in tal senso arriva infatti da The Art and Making of Hogwarts Legacy, l'artbook del gioco che uscirà ufficialmente il 6 settembre di quest'anno. Per quanto non costituisca in alcun modo una conferma concreta, potrebbe trattarsi dello stesso periodo scelto per la release di Hogwarts Legacy.

D'altronde alcune indiscrezioni vorrebbero l'ambizioso progetto di Avalanche disponibile in tutto il mondo proprio nel mese di settembre.

Non ci resta quindi che attendere futuri aggiornamenti dalla viva voce di Warner Bros. Interactive. Intanto, non mancheranno di sicuro le occasioni per rivedere Hogwart Legacy in movimento: a sentire le ultime voci di corridoio, dopo quello dedicato a Ghostwire Tokyo, Sony terrà un nuovo PlayStation State of Play in cui apparirà l'ultimo videogioco di Harry Potter.