Hogwarts Legacy verso l'uscita con lo spettacolare trailer in cinematica

Niente sequenze di gameplay in questo caso, ma non manca un nuovo sguardo agli interni ed esterni della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, nel frattempo che un gufo viaggia alla ricerca di un nuovo studente a cui consegnare un importante messaggio.

Nel mezzo, non manca qualche scena di pura azione, con i giovani maghi alle prese con un gruppo di temibili ragni nella Foresta Proibita, loschi individui pronti a scatenare il mortale incantesimo Avada Kedavra, e persino un famelico drago sputafuoco. Il tutto si conclude poi sulle note dell’iconico tema di Harry Potter, quanto basta per scatenare grandi emozioni in tutti i fan del Wizading World.

Insomma, non ci resta che cliccare il tasto Play presente direttamente in testata di articolo goderci il nuovo filmato di Hogwarts Legacy: voi avete già scelto la vostra Casa di appartenenza tra Tassorosso, Grifondoro, Serpeverde e Corvonero?