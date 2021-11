Honor of Kings World: annunciato il nuovo RPG in stile Monster Hunter

Molto recente è l'annuncio di un nuovo gioco di ruolo, chiamato Honor of Kings: World. Il titolo riprende le fila del MOBA omonimo, ma espandendolo e migliorandolo sul fronte della giocabilità.

Il nuovo titolo che sarà pubblicato da Tencent Games sarà un open-world fortemente ispirato alla serie di Monster Hunter di Capcom. Oltre all'annuncio, nel trailer di presentazione è stato mostrato qualche segmento di gameplay, e si è rivelato decisamente un titolo che vale la pena tener d'occhio.

Honor of Kings World: ecco cosa è stato mostrato

Sviluppato da TiMi Studio Group, Honor of Kings World sarà un titolo multipiattaforma e verrà pubblicato a livello internazionale. Non è stata ancora fornita, tuttavia, alcuna finestra di lancio. Non sappiamo, pertanto, in che anno o che in che periodo dell'anno potrà uscire l'RPG.

Il trailer, oltre a mostrarci giusto qualche briciola di setting, si concentra prevalentemente sul gameplay. Come già accennato, questo si rifà molto alla giocabilità riscontrabile nella serie videoludica di Monster Hunter. Gli scontri avvengono contro mostri di taglie colossali e sono dotati di un'anima decisamente action.

Si possono osservare le schivate rapide, così come la possibilità di cambiare arma molto velocemente durante ciò che sembrerebbe essere una boss fight. Il nostro personaggio sarà accompagnato da un alleato dotato di intelligenza artificiale (speriamo non deficitaria) che potrà aiutarci a stendere i vari mostri.

Ci è anche noto che Tencent Games e TiMi Studio Group collaboreranno con lo scrittore de “Il problema dei tre corpi“, ovvero il celebre autore di fantasy Liu Cixin.

Il perché è stato progettato Honor of Kings: World è presto detto: la versione MOBA del franchise conta circa 100 milioni di giocatori attivi giornalieri a livello globale. Una popolarità così accesa non poteva che scaturire nella produzione di uno spin-off tripla A e multipiattaforma.

Se il gioco dovesse rivelarsi attinente al trailer mostratoci, non abbiamo dubbi: potrebbe trattarsi di un gioco da provare senza se e senza ma. Fino a che non verranno fornite altre informazioni ufficiali, tuttavia, non resta che rivederci il gameplay trailer.