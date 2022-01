Horizon Forbidden West, ecco quanto è più lungo rispetto al primo capitolo

La durata di Horizon Forbidden West sarà più o meno la stessa del suo predecessore, Horizon Zero Dawn, almeno per quanto riguarda la storia principale. A confermarlo ai microfoni di Gamepro è lo stesso director del gioco, Mathijs de Jonge.

Tuttavia, andando ad esplorare in lungo e in largo il mondo di gioco per portare a termine tutte le missioni secondarie la longevità del gioco si andrà a discostare dal titolo originario. In questo caso, infatti, la durata del gioco sarà superiore.

Horizon Forbidden West, più ore di gioco

La stessa Guerrilla Games ha fatto sapere di aver lavorato molto per migliorare quantità e qualità dei contenuti secondari del gioco.

In media, per completare Horizon Zero Dawn erano necessarie circa 70/80 ore, comprendendo anche tutti i contenuti secondari. Circa 20/30 ore sono necessarie per la sola trama principale. Detto ciò, è possibile quindi – alla luce delle dichiarazioni di de Jonge – che Forbidden West superi questa cifra.

Nel frattempo, per restare in tema, sono usciti un paio di video interessanti su Horizon Forbidden West: il nuovo story trailer e un video gameplay di ben 12 minuti catturato dai colleghi di IGN, che potete trovare a questo link.

Per chi se lo fosse dimenticato, ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire dal 18 febbraio 2022.