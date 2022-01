Manca ormai poco al debutto di Horizon Forbidden West, attesissima esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5. Sviluppato da Guerrilla Games, il sequel del premiato titolo post-apocalittico spalancherà le porte dei suoi server il 18 febbraio 2022, eppure nello stesso mese potrebbe esserci dell'altro a riguardo.

Secondo il leaker Tidux (non proprio la più affidabile delle fonti), ad inizio febbraio Sony terrà un nuovo State of Play e durante l'evento diversi minuti saranno dedicati proprio all'ultima avventura di Aloy.

2022. Horizon Forbidden West State Of Play planned for early February. — Tidux (@Tidux) January 1, 2022

Ma a che pro? Già tanto è stato detto e mostrato in queste settimane su Forbidden West, e ciò fa apparire decisamente insolita la scelta di Sony. I forti dubbi sull'indiscrezione sono leciti, tuttavia la si potrebbe intendere come una strategia per pubblicizzare il gioco in vista della sua uscita, catturando magari l'attenzione di coloro che non hanno segnato l'appuntamento in agenda.

Nel seguito di Zero Dawn (2017), Aloy – Cercatrice della tribù Nora – esplorerà la regione nota come “Ovest Proibito”. L'obiettivo sarà trovare una cura per la Corruzione, ben più aggressiva rispetto a quella precedentemente conosciuta. A muovere i fili della nuova minaccia è una vecchia conoscenza della protagonista, Sylens, il suo ex alleato.

Per quanto il combat system sia uno dei punti di forza, è quasi superfluo sottolineare che Forbidden West punterà davvero tanto sul comparto grafico. Paesaggi mozzafiato lasceranno a bocca aperta tutti i giocatori, in particolare coloro che esploreranno l'open world su PlayStation 5.

Horizon Forbidden West arriverà il 18 febbraio 2021 su console PlayStation 4 e PlayStation 5.